鎖定台積人自住需求　高大特區主力新案3房不到3千萬

▲台積電落腳高雄楠梓產業園區，日前已舉行進機典禮，周邊新案開始針對台積工程師購屋潮，放大坪數設計。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台積電落腳高雄楠梓產業園區，日前已舉行進機典禮，周邊配套措施如火如荼進行，高市府編8億8千萬興建全新「藍田國小」，預計2025年12月完工，周邊新案有別以往2房格局，也開始針對台積工程師購屋潮，規劃主力3房格局，總價控制在3000萬元內。
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台積電高雄2奈米廠位於楠梓產業園區，11月底舉行設備進機典禮，宣告開始進入生產準備，為配合未來台積工程師大量進駐，高市府正在興建「藍田國小」，位於楠梓高大特區，預計2025年12月完工，2026年學年度招生，吸引台積人根留高雄。
▲高市府正在興建「藍田國小」，位於楠梓高大特區，預計2025年12月完工，2026年學年度招生，吸引台積人根留高雄。（圖／記者張雅雲攝）
居富開發總經理黃証彥表示：「受惠台積議題，5~6年前高大特區住二地價每坪約25~30萬元，如今已漲到80~90萬元，即便9月央行祭出信用管制，地主也沒降價空間。」
立永國際總經理朱建雄指出，近年高雄不少建案坪數規劃約20坪，就是為配合首購族，降低坪數打造首購可負擔的總價帶，高大特區2房也大量出籠，累積出不少換屋需求，吸引建商搶進3~4房。
▲居富開發「藍田中段案」5日動土，主力為3房格局，總銷20億元，預計2025農曆年後公開。（圖／記者張雅雲攝）
朱建雄表示，高雄大學生活圈目前的大樓住宅行情，主力介於每坪38~40萬元，部分預售案成交價甚至達5字頭，新案開始規劃2~4房，但把主力放在3房，甚至放大到4房，鎖定台積人未來自住需求，區隔目前市場主流首購宅。
像是居富開發、全誠建設等新案都規劃3~4房格局，居富開發「藍田中段案」主力為3房格局，總銷20億元，預計2025農曆年後公開，黃証彥說：「針對台積人購屋需求，對坪數的要求也比較大，3~4房較符合小家庭使用習慣，控制在總價3000萬內，搶攻科技人市場。」
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