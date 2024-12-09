新店榮工廠都更動土！捷運、公園、社宅全到位　預計2028完工

▲新店榮工廠地區轉型。（圖／新北市工務局提供）

記者陳致平／新北報導

新店榮工單元5都更案於5日舉辦動土典禮，這也是新店首例老舊工業廠房成功轉型案例，未來將以高科技產業發展為導向，引進符合現代化產業需求廠商，除創造更多就業機會外，更提供優質的工作及居住環境，預計2028年完工後將釋出近5千坪作業廠房及7千坪辦公室。

新北都市更新處表示，新店榮工廠地區現況為傳統工業區，週邊多處舊工業區皆已檢討轉型，如裕隆城、HTC總部及市府開發的新店寶高智慧產業園區，反觀榮工廠地區未經整體規劃，也缺乏公共設施，土地使用效益不彰。

都更處指出，新店榮工單元5都更案鄰接景美溪及寶橋路235巷，基地面積1萬2322平方公尺，經都市計畫檢討土地使用及公共設施計畫後，未來將興建1棟地上24層、地下5層之廠辦大樓（特專一）及2棟地上31層、地下5層之住宅大樓（特專三），更新後將提供完善道路系統及約965坪公園用地，更捐贈約220坪公共化幼兒園。

▲新店榮工廠地區轉型。（模擬圖／新北市工務局提供）

另外，還有公有地參與都更分回的26戶社會住宅，且公園用地底下將設置捷運新北環狀線Y5站，及提供公共停車場（汽車116部、機車117部，自行車36部）完工後將改善計畫區之對外通聯，並供新北市民轉乘大眾運輸服務，配合未來捷運路網開發，促進整體區域發展及改善都市環境，並提升其未來發展性。

都更處表示，新店榮工廠更新地區內共劃設6處單元，目前榮工單元2及單元4皆已進入都市更新審議階段，除加速既有案件審議推動外，更期望透過產業與各項機能的逐漸發展，使剩餘的單元能夠一同跟進，透過推動都市更新使新店榮工廠地區廠區機能翻轉及產業轉型。