捷運南環段交通紅利＋科技智慧產業加持！河岸繁星創新園區成新店發展新星

▲捷運南環段決標預示新店即將再迎來新發展，尤其是政府主導開發的河岸繁星創新園區，坐擁裕隆城生活圈，結合寶高智慧園區的產業資源以及完善的綠建築規劃，吸引菁英人士的目光。（圖／翻攝自建案官網，下同）

房產中心／綜合報導

隨著北捷南環段正式決標並預計於2025年第一季動工，這條連結台北市文山區與新北市新店區的重要捷運線，不僅強化了南北交通網絡，新北市更因軌道經濟建設紅利注入強勁動能，沿線周邊發展和房價都可望站上嶄新里程碑。其中，隨著南環段通車，新店區的發展除了西側的十四張重劃又將迎來新契機，位於東側的「榮工廠更新計畫」又名 河岸繁星創新園區 格外值得關注。該計劃由政府主導開發，結合了國際級的複合微型城市理念，借鑒倫敦金絲雀碼頭與東京六本木之丘的成功模式，規劃六大單元，翻轉超過21公頃的榮工廠區，逐步推進綠地、住宅與廠辦的三合一更新。未來，這裡將成為一個高綠覆率、自然環境優渥，並集生活、工作、休閒於一體的宜居理想地。

與新店央北重劃區相比，河岸繁星創新園區不僅地理位置更貼近新店市中心的成熟機能區，周邊擁有完善的商業基礎與豐富生活設施，距離核心機能區僅數分鐘路程。政府在此區域著力改善新店舊市區行人道與綠地空間規劃的不足，為居民提供更友善、更宜居的生活環境。

值得一提的是，河岸繁星創新園區除了擁有公園綠地與自然環境的特色，還依托寶高智慧園區等高科技產業的強力支撐，吸引大量高端科技人才進駐，帶動就業市場繁榮，並促進產業與住宅的雙軌發展。同時，園區具備交通樞紐的優勢，與鄰近裕隆城等繁榮商業基礎相連，並憑藉高綠覆自然環境與前瞻性的都市再生計畫，有望成為新店房市的重要亮點，吸引自住與投資客的目光，為新店打造一個兼具產業動能與綠色宜居的現代城市典範。

該區與新店生活圈核心樞紐的裕隆城「零時差」連結，完美串聯商業機能與城市生活條件，同時擁有緊鄰景美溪水岸的環境優勢，規劃多座公園綠地，並拓寬人行道與自行車道空間，讓居民輕鬆親近自然，漫步河畔、徜徉於綠意盎然的環境中，欣賞水岸風光，享受都市生活中難得的寧靜與悠閒。

再加上捷運路線的開通，這樣的規劃充分結合商業活動、便利交通、綠色生態與文化休閒，實現國際都市強調的「都市繁華與自然共存」的平衡理想生活型態。特別是「綠色共生」與「親自然設計」的理念，讓居民在快節奏的都會生活中獲得心靈的放鬆與療癒，將是新北市一個可以期待的新一代宜居城市的新選擇。

▲河岸繁星創新園區，坐擁裕隆城生活圈，結合寶高智慧園區的產業資源以及完善的綠建築規劃，吸引菁英人士的目光。

新店河岸繁星創新園區首發的單元五，由國揚建設打造的「國揚光河」為該區首發建案，距離南環段Y5預定站僅300米，900米至松山新店線與環狀線共構的大坪林站，緊接著是單元二將由正大尼龍聯手華固建設開發與單元四則是中華彩印主導陸續推動更新中，周邊還有潤泰、新美齊案爭相插旗。未來產業發展與就業版圖將串連鄰近的寶高智慧園區AI、資通訊、智慧醫材與電動車等前瞻產業，吸納國際龍頭企業進駐，逐步形成完整的科技菁英人才生活圈；帶動的不只是區域成長，自住剛需和置產需求也強勁提升在地房市蓬勃能量，強勢的區域發展的潛力與抗跌保值力，未來性值得期待。

而單元五的國揚光河可說是佔盡地利之便，是河岸繁星創新園區裡唯二緊鄰捷運站點的個案。在破千坪大面積基地上設計兩棟高31層樓的黃金級綠建築地標，規劃22至47坪宜居尺度的2至3房，尤其是37～47坪正三房與3+1房，寬闊空間呼應緊鄰4800坪雙公園預定地，以及景美溪水岸首排無限棟距的優越視野。

▲位於捷運南環段站點僅300米的「國揚光河」，不論是通勤還是出行，都極為便利。圖為捷運示意圖。

▲「國揚光河」就位於景美溪首排，居家窗景即可欣賞視野開闊的美麗河岸風光。

根據實價登錄資料顯示，「國揚光河」目前成交均價每坪落在80至92萬元區間，隨著捷運南環段即將動工，區域交通便捷性大幅提升，加上河岸繁星創新園區科技產業聚落與商圈成熟度完善，未來房價具有可觀的成長潛力，無論是購屋自住客或精明投資者，「國揚光河」都以其獨特定位與優質條件成為區域房市中的夢幻選擇。

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基地位置：新北市新店區寶橋路235巷167號旁

接待中心：新北市新店區中興路三段7號1樓

貴賓專線：（02）2913-5288

坪數樓層：22-47坪、31F/B5

建案官網：https://pse.is/6uvktz

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