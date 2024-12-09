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國土法釀種房潮？內政部：丁種建地不會一夕變住宅

▲▼台北市鳥瞰圖。（圖／ETtoday資料照）

▲媒體報導國土法恐釀「種房潮」，內政部表示，此報導對國土計畫法令解讀有誤。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

媒體報導國土法恐釀「種房潮」，丁種建地恐蓋滿住宅。內政部澄清，國土計畫法不會使產業工廠使用的丁種建地一夕變住宅，丁種建地可維持原合法使用，也可申請轉作低污染用途。

媒體報導，有不動產估價師說，國土法開放農地蓋農舍，農地恐將蓋滿透天厝，且原被限定只能做工廠使用的「區域計畫法」丁種建築用地，只要調降一定容積率，就能做「住宅使用」，未來工廠恐大規模轉作住宅用途，讓全台產生新一波的「種房潮」。

內政部4日透過新聞稿表示，此報導對國土計畫法令解讀有誤，國土計畫促進國土資源合宜利用與永續發展，對於現況零星分布在各工業區外的丁種建地，除可維持原合法使用，也可透過申請程序轉作為低污染且低強度的用途使用。

內政部指出，報導指民眾未來喪失主動權及預期發展權被剝奪，事實上國土計畫法施行才能確保民眾合法權益，例如農業發展地區可興建農舍及從事農業產、製、儲、銷、休閒農業；原住民族既有居住權將獲得保障，分階段解決土地使用課題。

內政部說，至於其他土地相關法令及審查機制仍在，原本應遵守的法令不會消失，並非受到國土計畫施行影響，不該把所有土地限制問題都推給國土計畫上路。

內政部強調，國土計畫賦予地方政府規劃權及主導權，未來直轄市、縣市政府可依當地產業需求及結構變遷，透過定期通盤檢討，以及辦理鄉村地區整體規劃等機制，讓國內土地資源能有效利用且合理發展，中央也會積極輔導。

關鍵字：房產雲國土法種房潮丁種建地國土計畫法國土法農舍區域計畫法丁種建築用地

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