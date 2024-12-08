「薯條三兄弟」中租、裕融、和潤　挨轟炒房幫兇

▲立委王世堅點名中租-KY、和潤企業、裕融等上市融資租賃業，貸款給建商恐成打房破口。（圖／CTWANT合成）

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國人喜愛的北海道「薯條三兄弟」近日成國會及台股熱門話題。起因是立委點名中租-KY（5871）、和潤企業（6592）及裕融（9941）向銀行取得低利貸款，轉手間接放款給建商賺高利，恐成打房破口，被形容成了「薯條三土匪」。此事，已引來金管會、財政部等相關調查，報告將於12月14日出爐。

中租-KY（中租控股）旗下的中租迪和，成立於1977年，可說是台灣老牌融資公司，主要業務企業融資貸款、租賃車業務、分期付款買賣、貿易及應收帳款收買業務，以兩岸三地、亞洲市場為主。

裕融為裕隆集團旗下的公司，成立於1990年，主要提供中古車貸款、汽車融資、租賃車業務等；和潤企業隸屬於和泰汽車（2207）旗下，1999年成立，主要業務為汽機車貸款等。

去年「山道猴子的一生」影片掀起「先買後付」年輕人揹債，立委點名台股上市的三家融資租賃公司中租-KY、和潤企業及裕融，而被外界稱為「薯條三兄弟」。此外，還有另一家上市的租賃公司日盛台駿（6958）。

新青安炒熱房市引發連鎖效應，銀行房貸水位吃緊，央行9月推出第七波信用管制重創房市投資客信心，在民眾申請房貸審核放緩，引起民怨之際，多位財委會立委赫然發現，原來還有一些中小型建商面臨銀行無法迅速核貸時，可改向融資公司借款，恐衍生「高利貸、套利10％、買房成屋奴、建商養地炒房」等社會問題，要求金管會納管。

▲新青安房貸政策上路一年來炒熱房市，連帶的銀行房貸金額水位也跟著拉警報。（圖／CTWANT提供）

立委王世堅指出，依《銀行法》第72-2條規定，國銀公股行庫放款不動產既然不得超過存款餘額的30％，結果卻在融資租賃公司這一端出現破口，形同規避《銀行法》房市信用管制，若流入不動產業，銀行應立即收回款項。

王世堅憂心忡忡地說，「融資租賃公司恐怕成為打炒房破口」，以我國銀行（含民營）貸放三大租賃業者（中租、和潤、裕融）的金額近3900億元來說，最低利率僅0.49％，其中8家公股銀行（不含中國輸出入銀）截至2024年初仍在貸放的授信餘額約1359億元，且公股銀有授信利率僅0.95％。

另一位立委郭國文直指，「租賃業資金流向建商」的弔詭核心處，即是明明就企業所需的生產機具、汽車等貸款，需有實際的抵押品，理應擴及到營造業也應是類似，但看了財報才知融資公司透過其所成立的投資公司，左手向公股等銀行借到2％利率成本資金，右手再轉貸給建商利率高達12％～14％，這是不是拿民眾存款的錢去「賺10％套利」，這是合法合規的嗎？銀行應做好貸後管理。

郭國文進一步點名融資租賃公司「不是薯條三兄弟，根本是三土匪」，因為將近2000億元借款來自公股行庫跟一般銀行，他們還另成立投資公司，放款給中小型建商，融資套利高達10％以上。

究竟融資租賃公司該不該納入金融業，與金控、銀行、產壽險公司等受到金管會監督管理？引發大眾兩極化的討論，反對者稱「我創業銀行不借錢，幸虧有這些融資公司」，支持者則認為「一輛幾年的機車可以當抵押品，借款30萬，利率又比銀行高很多，會不會賺很大」……。

目前融資租賃公司的主管機關為經濟部，非屬金融業，但對於「向銀行界借錢再轉借給建商」「一般企業融資流向不動產」的情況，金管會主委彭金隆清楚指出，「此作法明顯不符原始貸款目的」，已要求銀行落實貸後管理，並儘速提出調查報告之外。

彭金隆並允諾努力今年年底前，公告指定融資租賃業納入《金融消費者保護法》，僅是對其類似銀行的「行為」做出消費者保護規範、相關罰則等，仍屬過渡性質，仍需設立專法才能管理機構。

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