被點名炒房幫兇　「薯條三兄弟」回應了

▲立委郭國文（中）質疑融資租賃業資金部分來自銀行業，涉及「低利高貸」。（圖／CTWANT提供）

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美股及台股不斷創新高，日前遭立委點名為炒房幫兇的三家租賃業者，通通吃筍，股價已從高點腰斬，曾以「年獲利賺逾一個股本」股價飛高到283元的中租-KY，受到中國市場等影響，股價腰折到123元，和潤企業、裕融也跟跌6日各收在83.5元、116元；三家股價今年以來各跌了67元、42.5元、70.5元，跌幅三成多。

近期被立委點名的三家上市融資租賃公司中租-KY（5871）包含旗下的中租迪和（公發，2858）與和潤企業（6592）、裕融（9941），依據2023年公開的財報資料顯示，來自公股行庫約738億元貸款，以及向其他民營金融機構的1235億元貸款共1973億元，若加計商業本票，則總計為2856億元，中租迪和達1769億元，和潤企業為875億元，裕融有212億元。

立委郭國文分析說，「這三家融資租賃公司從銀行搬了2856億元，借款利率竟不到2％，這對民眾公平嗎？」「進一步細看，借款最多的中租迪和的有擔保銀行借貸利率1.63％～2.57％，無擔保銀行借貸利率為1.15％～2.77％，以成本價借出去，是比照台積電的待遇嗎？」

CTWANT記者也從財報資料整理出包括台灣銀行等十家公股行庫等金融機構，就2023年及2024年前三季對這三家上市融資租賃公司的「授信額度」。

以中租迪和來說，台灣金融業於去年12月的「授信額度」共近1363億元，今年9月則近1346億元，減少17億元；和潤企業去年底共取得1334億元額度，今年9月則有1539億元，增加205億元；裕融金融業去年底則取得550億元，今年9月為488億元，減少61億元。

除了被立委點名，三家租賃業者今年營收獲利、股價表現灰頭土臉。

中租-KY今年前三季稅後淨利184億元，年衰退5％，每股稅後盈餘EPS為10.83元，公司自結10月歸屬母公司稅後淨利13.55億元，月減30.96％、年減30.9％，EPS為0.81元，創逾4年來新低，累計前十月自結歸屬母公司稅後淨利197.59億元、年減7.05％，EPS為11.63元。

▲中租控股2024年以來股價從190元掉到123元，跌幅達35％。（圖／CTWANT提供）

2024年以來中租股價高點190多元，11月的自結獲利數據出爐，股價隔天大跳水跌停收在130.5元，近二周則在是123元附近，跌了67元，跌幅達35％。

和潤企業今年前三季合併營收226.5億元，比去年同期增加8％；前三季合併稅後淨利27.7億元，比去年同期年減10.76％；前三季稅後盈餘EPS為3.7元，也低於去年同期EPS的4.39元。股價表現上，今年從126元跌到83.5元，跌了 42.5元，跌幅達33.7％。

裕融今年第三季合併資產達2,944億元，微幅年減1.5％；累計營收314億元，則成長2％。在股價表現上則是從高點的186.5元，跌到116元，下跌了70.5元，今年以來跌幅達37.8％。

中租控股發言人廖英智執行副總表示，融資貸款給建商只是過渡性融資，期間只有6個月到18個月，利率也不是高利，建商長期性資金還是來自銀行。對於外界質疑的不動產放款，中租對於各種產業類型的中小企業，均有融資租賃業務往來；產業別非常分散，其中涉及不動產相關的土地、成屋或建築物融資占比，低於台灣業務比重10％。

和潤企業則表示，公司主要分期業務佔比為車輛75％、機車商品10％、企業金融15％；車輛分期為最核心業務；受先買後付（BNPL）影響，中古車及機車商品分期市場業績下修；且以運輸工具的分期業務為主，亦提供中小企業設備分期服務，其中針對部分營建商客戶有機器設備之需求或是營運資金需要提供融資服務，惟為加強信用擔保，會要求部分以不動產做為擔保。

裕融則強調，租賃業面臨包括自律公約的規範、台灣資金成本上升及大陸政經環境日益嚴峻等挑戰；企金業務主要支持中小企業的經營發展，並充分考量風險管控。注重客戶產業的多元與分散，涵蓋商用車輛、重型機具、醫療設備、零售批發等領域，其中土建融案件的資產餘額僅占台灣總資產餘額的3％，平均利率不到6％。

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