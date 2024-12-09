急了？台南預售案訂簽5%　「再送全室冷暖空調」一票笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

從8月銀行爆出「限貸令」，及央行9月祭出第七波信用管制後，房市買氣瞬間冷卻，更浮現預售屋解約潮。實價登錄統計，七都預售屋自今年8月起，至今已解約349件。就有網友發現，台南有預售案給出簽訂5%優付的條件，還送全室冷暖空調，話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板上發起閒聊，「台南預售案開始送全室冷氣了～還簽訂5%。」文中貼出該案廣告截圖，圖中指出「訂簽5%／簽約送全室冷暖空調」。原PO回想後，忍不住咋舌「以前簽訂記得至少100萬，5%應該算優付一種了。」

他表示，上次看到類似的行銷方式，是在疫情剛開始、房市很低迷的時候，看到有建商開案，祭出前100名送電動機車吸引買房族，「現在沒有名額限制全室冷氣。全室冷氣至少十多萬～真的越送越大方了吧？」最後原PO就發問，「台南房市冷應該是真的？」

貼文引發討論，「還是那句話，台灣房價不可能跌」、「竹北某案調漲開價後，去年4月也開始送全室冷氣，後來也能選蜜月行、優付等等的，其實就是調價後的促銷手段」、「這種銷售策略幾乎每個縣市都有」、「我們家當時送太陽能熱水器，一套30幾萬，看起來可以繼續等。」