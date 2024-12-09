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揭浮洲合宜宅「假債權真買賣」　百人被起訴！最慘一審重判3年3月

記者項瀚／台北報導

板橋「浮洲合宜住宅」的假債權、真買賣案件，共有百人被起訴，最新進度是已開庭7案，3案不認罪，其中1案涉案的2名被告共同犯《詐欺得利罪》，分別處有期徒刑3年3個月、2年5個月，另第3人名下合宜住宅沒收。

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▲▼ 浮洲合宜宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲板橋「浮洲合宜住宅」的假債權、真買賣案件，共有百人被起訴。（圖／記者項瀚攝）

合宜住宅主要是回應高房價民怨，由政府推出的「低價販售、少量出租」住宅，以最著名的板橋「浮洲合宜住宅」來說，2011年由日勝生得標，興建共4455戶，其中約4000戶以市價6~7折賣給一般民眾。

但購入之後，需遵守登記名義人預告登記同意書，就是在所有權登記起10年內，除繼承或依法強制信託，不得出售、出典、贈與、交換或信託移轉予他人等等，也是俗稱的「10年閉鎖期」。

仍有不少投資客鋌而走險，「浮洲合宜住宅」在2018年交屋後，法拍案件頻傳，監察院深入調查發現，有多起案件為「假債權、真買賣」，2022年底地檢署起訴百人。

然而，「浮洲合宜住宅」訴訟的最新進度為何？國土署表示：「經新北地方檢察署偵辦，傳訊超過120人次被告、證人等相關人員，起訴約113人，後續由新北地方法院刑事庭審理中，法院已開庭7案。」

國土署表示，4案已認罪，且願意主動返還合宜住宅的被告，採取民事調解程序，簽署調解筆錄，被告願以原承購價85%，將合宜住宅賣還給國土署。

不過，仍有3案不願認罪，且拒絕返還不法承購合宜住宅的被告，國土署已向臺北地方法院提起刑事附帶民事訴訟，「其中2案由法院審理中、另1案已遭判決共同犯《詐欺得利罪》，涉案2名被告分別處有期徒刑3年3個月、2年5個月，另第3人名下所有合宜住宅沒收，被告正提起上訴中。」

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▲有關「浮洲合宜住宅」的案件法院已開庭7案，其中3案不願認罪。（示意圖／123RF）

法拍小哥陳俊廷表示，觀察目前已開庭的7案中，其中被判重罪的個案，其與一般認知的「賣給外人，賺房價」不太一樣，這個案都是自家人之間在玩，簡單來說是A與B簽了假債權，債權再讓給C，接著由C去強制執行A的房屋，其中又由D主導。

而A、B、C、D都是自家人，A與D共同犯《詐欺得利罪》，分別處有期徒刑3年3個月、2年5個月。不過，陳俊廷強調：「不管被告這麼做的目的為何，過程中就是做了欺騙政府的事，就是用了假債權的手段，破解政府10年不得移轉的預告登記，那就是會有法律應有的責任。」

周延法律事務所主持律師周念暉補充，觀察本案眾多被告中，若在法院審理中認罪，並與主管機關達成和解的情況下，多能獲得緩刑等較輕判決，反觀堅持主張無罪的被告，若無多方面具體證據，就可能遭一審法院重判刑期。

周念暉說：「後續可觀察遭判重刑的被告，是否在上訴二審後調整答辯方向，這也會作為類似案件被告後續訴訟攻防策略及判決結果的參考指標。」

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