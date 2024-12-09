服飾品牌剛砸百萬租1樓　台南政大書城樓上套房153萬起標

▲政大書城台南店位於中西區，是台南老字號書局，8樓有小套房進入法拍市場，底價153萬元，10日將進行三拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

政大書城台南店位於中西區，是台南老字號書局，8樓有小套房進入法拍市場，底價153萬元，10日將進行三拍，而根據實登，10月樓下1~3樓剛有新租客以月租金百萬元進駐，等於1間套房只要約1.5個月租金，專家分析，拍出機會大。

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該物件位於台南市中西區西門路二段，位於8樓，坪數為10.4坪，屋齡45年，底價153.4萬元，10日三拍開標，換算單坪為14.7萬元。

▲政大書城位於中西區西門路「延平商業大樓」地下1樓，屬於中正商圈，周邊商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院公告，該案債務人為自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「損害賠償」，目前室內無水電，已無人居住，且位於政大書城樓上，需經由政大書城旁的鐵捲門進出。

政大書城位於中西區西門路「延平商業大樓」地下1樓，屬於中正商圈，為地上11樓住辦混合大樓，根據租賃實登公布，今年10月出現新租客一口氣承租部分1樓以及2~3樓，面積共1113.5坪，月租金100萬元，創台南租金新高，也是台南首間百萬租金店面。未來租客進駐後，1樓的星巴克、地下1樓的政大書城仍持續營業。而原本在4樓的台南真善美劇院，今年已歇業。

▲未來賣場進駐後，1樓的星巴克、地下1樓的政大書城仍持續營業。（圖／記者張雅雲攝）

備註表示，2024年10月15日至2025年1月31日為承租人裝潢期，在地仲介透露，新租客為平價時尚休閒服飾品牌NET，換算下來，樓上套房總價153萬元，就是NET約1.5個月租金，預估三拍很有機會拍出。

台灣房屋台南東門加盟店菁英店長蔡裕荏表示，西門路屬於台南早期發展商圈，近年有不少文青店家設立，商業機能相當發達，租金行情落在單坪1300~1500元，若有店面釋出，通常1個月內就可租出，也少有大型店面，因在地消費力足夠支撐，雖然租金總價較高，空租期也不會太久。

8樓小套房小檔案 位置 中西區西門路二段 坪數 10.4 坪 底價 153.4 萬 標售日 12/10三拍

▲延平商業大樓8樓小套房小檔案。（ETtoday製表）

蔡裕荏表示，該區住家若未整修，單價落在10~15萬元，套房月租金可達1萬元上下，換算投報率約7%，預計可吸引民眾搶標，不過需加上額外翻修成本，自備款相對提高。

區域房市以透天為主，屋齡多為40~50年，地坪20~22坪，總價落在800~900萬元，部分大樓屋齡25~30年，單坪約18~22萬元。

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