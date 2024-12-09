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台南鹽行「遠雄山禾」大展共好魅力　450坪花園廣場氣派共享

▲▼ 購屋,遠雄山禾,永續,建設,房市,台南,鹽行。（圖／遠雄山禾提供）

▲結合接待中心城市桃花源的設計，活動佈置採用一系列的自然元素。

圖、文／遠雄山禾提供

在房市回歸理性之際，購屋客在自住需求的前提下，更加謹慎也更懂得挑剔，除了地段與建築本身，更在乎入住後的生活品質。 遠雄建設於台南鹽行重劃區推出的「遠雄山禾」建案，即祭出「永續好日子系列」感恩派對，藉由從產地到餐桌的大地饗宴、芳療師及花藝師帶領五感手作，以及國際級樂團表演，讓民眾感受永續美好的生活質感，吸引已購住戶與品牌粉絲熱情參與。

▲▼ 購屋,遠雄山禾,永續,建設,房市,台南,鹽行。（圖／遠雄山禾提供）

▲遠雄山禾「永續好日子Part 2」邀請已購住戶與品牌粉絲熱情參與。

買房2大關鍵：緣分X時機
2024年房市經歷「新青安優惠貸款」與「限貸令」等各式震盪整理，讓房市逐步趨於健全平衡。政府祭出「限貸令」驅使投資客、多屋族退場，但對於自用、首購者並沒有影響，換屋族只要符合重購退稅條件，也不受波及，目前新青安貸款的水位已回復正常，預估市場將逐漸回溫。

據觀察，全台房市雖然進入冷靜期，但並沒有冷卻，龐大的自用購屋和換屋需求，形成房市有力的支撐鐵板。美國候任總統川普當選後，為全球產業供應鏈注入更多不確定性，也讓投資人紛紛把目光從股市轉向房地產，認為房地產是動盪局勢中、相對穩定的資產配置，加上通貨膨脹、營建成本上漲、未來碳費上路等因素，更使房價易漲難跌。

房地產數據科技平台業者預估，儘管近期房市買氣降溫，但無法期待房價會大幅鬆動，從台灣各季度經濟成長率推測，今明兩年景氣最低點就在今年第四季，明年經濟成長率可望從第一季開始谷底反彈、且逐季成長，帶動房價也跟著受惠，當前房市觀望氣氛濃，反而是看屋、賞屋的好時機，有自用剛需的買家，遇到投緣的好宅，不妨把握這個「黃金甜蜜點」！

▲▼ 購屋,遠雄山禾,永續,建設,房市,台南,鹽行。（圖／遠雄山禾提供）

▲結合親水綠堤首排、450坪社區花園開放廣場，營造共享環境。

遠雄賦予建築「永續價值」，好宅經得起時間檢驗
正所謂「買房就是買未來」，一間好宅不只可為全家人帶來三、五十年的安適生活，放大資產價值，還能減少地球負擔，節能減碳、守住荷包裡的小朋友。

迎接國際淨零環保趨勢，遠雄建設早在2021年展開「工地再生計劃」，將各環節的營建廢料，轉換成可再利用的資源，除了運用於集團總部辦公室翻新，更把「永續、共享」理念落實於新建案中。

目前在台南鹽行重劃區推出的「遠雄山禾」，以38、42坪三房為主力，透過「城市桃花源」的產品定位，2500坪三面臨路角地，搭配風車型建築設計，讓戶戶擁有良好的通風採光條件，進而節省空調、照明用電；並透過親水綠堤首排、450坪社區花園開放廣場，營造共享、親近自然、有溫度的永續生活。

更引起消費者共鳴的是，「遠雄山禾」社區設置充電車位，且規劃智能管理用電、雨水回收再利用系統……等，為日常生活細節注入永續DNA，而遠雄馳名的結構工法、售服和保固，讓建物安全更有保障，也讓居住者住得更安穩、更長久。

好宅的價值，會隨著時間浮現。「遠雄山禾」 引領「與環境共生、生活共好」的新型態居住潮流，不僅體現遠雄品牌創新實力和環境意識，也將為購屋族帶來「永續好日子」。

【遠雄山禾】
寬敞三房輕鬆買｜38、42坪｜鹽行新富重劃
更多詳情：https://www.fgrealty.tw/6sujqw

關鍵字：購屋遠雄山禾永續建設房市台南鹽行

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