「遠雄山禾」沉浸式食境派對　體驗美好共生、靜享城市桃花源

▲「遠雄山禾」以「城市桃花源」為定位，強調與環境共融的理念，不僅體現於產品規劃上，也延伸至住戶認同。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／台南報導

親水綠堤首排、2500坪三面臨路角地，這是遠雄建設在台南鹽行國中重劃區的第二期建案「遠雄山禾」，以「城市桃花源」為定位，強調與環境共融的理念，不僅體現於產品規劃上，也延伸至住戶認同。

▲「遠雄山禾」基地位於三面臨路角地、擁2500坪街廓。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

為了讓客戶感受結合自然、建築與人居規劃的社區價值，特別在6/16（日）舉辦「永續好日子．食境派對」，以一系列環保、永續概念打造沉浸式體驗。遠雄房地產行銷副總馬志忠表示，「呼應山禾『城市中的桃花源』做發想，將永續概念融入日常生活，現場透過美學布置及不同環節的體驗，用晚宴的形式招待客戶，希望他們能夠感受到友善環境和綠色生活的美好。」

▲▼「永續好日子．食境派對」以一系列環保永續概念打造沉浸式體驗。

隨著綠色永續風潮蔓延到開發商與房地產，以人為本、與土地共融美好，建構親自然、有溫度的建築已是必然趨勢。國立政治大學社科院永續規劃與設計研究中心主任孫振義認為，「民眾追求住得健康跟安心，因此大量的綠覆率、綠化程度，包含垂直綠化，水資源可以達到雨水回收再利用，還有節能照明、耐震結構等都是重要指標，最後就是希望整體永續。」

▲國立政治大學社科院永續規劃與設計研究中心主任孫振義。

遠雄建設積極推動ESG，以「美好共生」作為品牌主張，在全台佈局推案下，從友善土地、人文關懷與地方共融與創生，兩大面向實踐永續議題。從週邊環境紋理、區域屬性等，找到每塊土地的獨特價值，讓基地能為城市帶來創造性的生活；此外，遠雄未來每座接待中心都將融入品牌DNA，實際行動包括逐年提升在地綠色採購、深化在地人文關懷、扶植地方創生，進而發揮社會影響力，提升品牌溫度。

▲ 「遠雄山禾」開發採低密度、高綠覆。

「遠雄山禾」正是建築連結人與環境共好，為住戶在生活與事業創造美好體驗的宜居新典範。馬志忠強調，鹽行重劃區總面積約56公頃，交通便利、生活機能完善，鄰近中正南北商圈、遠東愛買商圈、跟家樂福商圈，區域內有住宅、商業、公園、學校，其中「遠雄山禾」基地坐落親水綠堤第一排，擁有百米棟距，開發採低密度、高綠覆。

▲▼「遠雄山禾」坐落親水綠堤第一排，面向鹽行國中。

「遠雄山禾」整體規劃為4棟，延續「遠雄綠禾」自然系建築概念，以山建築為自然載體，一脈相承斜屋頂、風車型配置，讓風能自由流動。馬志忠進一步指出，「中間有460坪中庭大花園，就是你回到家的第一個隱私性、第二個能夠阻絕城市喧囂，在公設規劃上，我們會透過大片落地窗，將自然的陽光、造景引入室內與綠共鳴，甚至還有跳層陽台植栽、垂直綠化，都讓你可以跟綠更接近。」

▲▼42坪舒適宜居尺度，戶戶雙面採光。

「遠雄山禾」全區108%高綠覆率，超越法定標準，主打3房42坪舒適宜居尺度，戶戶雙面採光，透過各種形式把綠意帶入室內，從家開始傳遞永續理念，讓住戶能與環璄對話，在繁忙的都市水泥中，回歸平靜與自然不再遙不可及。

【遠雄山禾】三~四房．28-47坪

貴賓專線：0800-502-555

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