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不婚不生族購屋自曝賠70萬　上網發問 「今年買房後悔了嗎？」　

▲▼ 高雄,高大特區,台積電,楠梓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友打算「不婚不生」，今年置產入手1間2房，但卻因房價下修預估會賠70萬元，上網問「今年買房的人後悔了嗎？」（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

每個人人生觀不同，有網友打算「不婚不生」，今年選擇置產入手1間2房，不想再負擔長輩的情緒房租，最近得知可提早交屋，油然而生一股安定感，但卻因房價下修預估會賠70萬元，上網問「今年買房的人後悔了嗎？」信義房屋專家表示，以目前氛圍來看短空長多。

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！　估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」

原PO在網路論壇Dcard以「今年買房的人後悔了嗎？」發問，原PO透露，今年30歲，不打算結婚生子，當初買房是覺得自己住14坪小房，有客廳、廚房、客房兼收納空間、主臥，家的擺設、裝潢、家具自己做主，不用再負擔長輩的情緒房租。

最近得知交屋的期程會提早，突然有種安定感，覺得找到一個交往的對象，還不如給自己的生活安定來的有安全感，房貸未來占原PO月收，只計算月薪不包含獎金，大概占40%，生活會比租屋更踏實一點。不過他認為，自己今年買房，沒多久房價會下跌，就覺得不太高興，不知道今年買房的人，有沒有這樣的感覺？

PO文引來網友正反意見熱議，有網友直言，「看到別人買比自己低，還是會心理不高興，這算是正常的，只能安慰自己，先買可以選到自己比較喜歡的位置、格局；晚買可不一定喜歡的社區有空房，像我們社區現在就是買方比賣方多很多。」

也有網友分析，說什麼自住房不用管漲跌的，要嘛富二代錢都花不完，要嘛財商不足，房子漲價代表可以貸款出更多低利率的資金，不管急用還是投資都好用。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲如果買房是為了自住，以長期來看，較不必擔心賺賠問題。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源表示，以原PO房貸占月收4成比例來看，還在可負擔範圍，若評估後租金與房貸可以打平，或是租金比房貸還高，在有自備款的情況下，不用幫房東房貸，買房負擔明顯更輕鬆。

雖然購屋絕對不是穩賺不賠，但如果買房是為了自住，以長期來看，較不必擔心賺賠問題，短期可以省下房租付房貸，加上未來土地、營建成本仍持續上升，預售屋的下修空間有限，目前氛圍房市「短空長多」，未來價格漲跌仍回歸地段，具利多、建設等題材的區域，長期看漲機會居多。

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關鍵字：買房房價後悔網友信義房屋不婚不生

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