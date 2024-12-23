新北2區在地認同感特強　專家提4點：高房價有脈絡可尋





▲永和、新店人在地認同感極強。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永和、新店人在地認同感極強，「永和人買永和」、「新店人買新店」的購屋模式普遍，這2區房價在新北也屬前段班。專家表示，這2區有如此高的在地認同感與高房價，背後成因有脈絡可尋，主要有4大原因，包括歷史背景、經濟實力、成熟商業機能、社群意識。

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新北永和、新店區居民擁高度在地認同感，「永和人買永和」、「新店人買新店」的購屋模式深植人心。房價方面，永和、新店在新北市也是名列前茅，已開始出現單價百萬成交個案。

房市專家何世昌表示：「新店、永和居民高度的區域認同感，是由多重因素共同作用的結果，其中主要有4大原因，有些人認為這2區單價百萬是炒作，但如果我們深入理解，就會發現背後成因有脈絡可尋。」

首先是歷史背景，新店、永和早期皆為高階公務員聚居地，這類族群可能具備較強的區域榮譽感，進而影響購屋選擇。第二是經濟實力，居民普遍擁有較高的經濟能力，能負擔當地高房價，減少了因價格壓力而外移購屋的可能性。

第三是成熟商業機能，永和早期的百貨公司發展，以及新店近年來的商業蓬勃發展，使當地生活機能完善，不遜於台北市文山、萬華等區，降低了居民移居北市的意願。第四是社群意識，長期居住於此的居民，已形成強烈的社群意識與區域認同，潛移默化地影響購屋決策。

▲永和是全台灣唯一都市計畫裡面沒有工業區的城鎮。（圖／記者項瀚攝）

永和、新店在地建商補充，永和是全台灣唯一都市計畫裡面沒有工業區的城鎮，所以整體的環境跟素質比較平均，所以永和才會在歷史的某一年從中和獨立出來為一個獨立管區。

而新店區的軍公教比例，其實只有著重在中央新村為主，早期主要都是自營商以及加工業的傳產為主，所以人力需求比較大，加上早期新店偏山區，實屬台北縣比較管不著的區域，早期房價相對親民，所以漸漸形成一個獨立聚落，但後期接收了許多從大安區、文山區外移的人口，漸漸就提升了區域素質。

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