老母跟團旅遊！回來竟背「10年房貸」　家屬怒揭黑幕：退不掉

▲老婦人跟團出遊，竟買了一間海景房。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

「60多歲的母親，出去旅遊竟買回一間海景房，退也退不掉。」大陸湖北省的劉亮（化名）一家近日因為這件事被搞得焦頭爛額。劉亮的煩惱並非個例，不少有類似經歷的網友發文稱「省吃儉用了一輩子的爸媽，出去旅個遊，回來卻背上了房貸。」更糟糕的是，他們不僅隱瞞家人，還處處為銷售說話。被蒙在鼓裡的子女為此煩惱不已。

《北京青年報》報導，劉亮最近大部分時間和精力，都用在了母親剛買的一間房上，包括打電話、跑銀行、找律師、查資料等，為此感到筋疲力盡。這一切的開始，是劉亮母親突然要把家裡存的各種酒拿出去抵給別人，房子的事情才暴露出來。

「第一次拿酒給別人的時候，我們就覺得很奇怪。多次詢問後，她才說了買房子的事情。」劉亮說。老人家連頭期款都湊不齊，銷售就鼓動她看家裡有什麽東西可以抵扣房款，前前後後拿出去的酒價值3萬多元（人民幣，下同）。得知原因後，劉亮趕緊上網查詢，發現有很多老人花幾百元報團旅遊，卻在外地買了海景房的例子。

在搜索相關信息時，詞條中往往會自動帶著「騙局」等關鍵詞，讓劉亮意識到事情並不簡單。劉亮說，母親是經人介紹報了一個低價旅遊團，順便去看了海景房，「這個團每人要交2400元，其中保證金2000元，剩下的400元是實際費用，包括往返機票和住宿，行程結束後2000元的保證金會退回。」

等到了目的地，銷售人員就開始推銷房產。劉亮透露，銷售的話術很多，「說海邊的房子適合養老；在那邊也能找個老伴；還給孩子留一間海景房；如果不想住的話可以出租，甚至公司幫忙轉手賣出去；買的樓盤是清盤的價格，價格低等等」，甚至還讓母親拉人頭賺零用錢抵扣房款，跟傳銷一模一樣。

據劉亮描述，媽媽在銷售人員的忽悠下辦了10年房貸，今年9月初支付第一筆購房款3萬塊錢，貸款10年，每個月要還款2600元，「銷售說公司可以給抵扣2000塊錢，共抵扣兩年，兩年之後如果我媽帶人來買房，會有480萬的業績，這個業績可以繼續抵扣，就等於她買房子的貸款，公司幫她還上。」

為了及時止損，劉亮已把老人因購房辦理的銀行貸款緊急取消了，「但是3萬多的首付款，加上抵出去的酒，一共7萬塊錢卻沒辦法拿回來。」劉亮也查了母親附近的真實房源情況，「基本上就是單價1000元左右。小房子基本是十萬出頭，但實際上也沒有什麽成交，沒有人買。我媽是以6000多塊錢的單價買的，總共花了40多萬。」

事實上，大陸多年前就出現過外地購房團乘大巴到海濱城市買房的盛況，持續引發關注。如今到處辦酒會、招攬老年人以旅遊名義看房的活動仍在繼續。對此，律師表示，銷售過程中，若仲介或開發商故意隱瞞重要信息、做出虛假承諾等，導致老年人基於錯誤認識或重大誤解購買房產，很可能構成欺騙，應承擔相應法律責任。

延伸閱讀

▸ 周杰倫邀張惠妹嗨唱〈三天三夜〉 4樓劇烈晃動民眾不敢跳：快垮了

▸ 腦瘤女病患動手術 開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」

▸ 原始連結