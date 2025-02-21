江蕙、周杰倫「情同姐弟」　買同一豪宅建案當鄰居

▲周杰倫和江蕙感情好到，買在同一豪宅建案當鄰居。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

綜藝通告女藝人小優、鮪魚感情相當好，甚至還買了同一社區的上下樓層當鄰居，在彼此有緊急需求時互相照應。演藝圈不少好交情的藝人都喜歡當鄰居，最近才在周杰倫大巨蛋演唱會擔任2場嘉賓的江蕙，更是和周杰倫買下台北第一豪宅建案。

周杰倫和江蕙情同姐弟，除了大巨蛋首場演唱會，就是請來江蕙當嘉賓，也跟江蕙買下北市大安森林公園旁的頂級豪宅當鄰居。不過周杰倫目前還住在和平大苑的頂樓戶，但也可見兩人不只演藝事業互相扶持，置產也會互相交流。

▲蕭敬騰和張惠妹是南港透天豪墅的鄰居。

蕭敬騰在南港買下7層樓透天別墅，隨著他邀請記者開箱而聲名大噪，而曾是同門師姐的張惠妹，也買下隔壁棟當鄰居，張惠妹裝修多年，最近才傳出有想婚念頭，並且終於入住。

▲周迅除了是陳坤小孩的乾媽，兩人還買了上下層樓當鄰居。

周迅和陳坤感情相當好，除了周迅和前夫高聖遠的婚禮，就是由陳坤當證人外，陳坤更透露，兩人就是樓上樓下的鄰居，周迅的父母是陳坤的乾爸乾媽，周迅也是陳坤小孩的乾媽。



更多鏡週刊報導

【獨家】【置產當鄰居】閨密情遇亂流 小優、鮪魚友誼翻船