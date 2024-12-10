新北投30年「吉野家」突宣告歇業　在地嘆：生意不好、入不敷出

記者項瀚／台北報導

經營約30年的新北投「吉野家」將歇業，讓在地人相當震驚。在地房仲表示，新北投日系連鎖餐廳多，去年底「SUKIYA」才強勢插旗，丼飯市場競爭不小，可能是吉野家撤出的原因之一，但他強調該店面位置佳，對未來出租仍樂觀看待。

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▲經營約30年的新北投「吉野家」將歇業，讓在地人相當震驚。（圖／記者項瀚攝）

經營約30年的新北投「吉野家」將在12月12日熄燈，讓在地人相當震驚。記者實地走訪，店員說：「大概是因為生意不好吧，加上房子也蠻老舊的了。」

在地里長陳力彰表示：「新北投假日人多，但平常的時候還好，在地開很多年的店家收掉，不外乎就是入不敷出。」談到吉野家，他說：「就適者生存嘛，不適者就淘汰，新北投這邊一直開些新的餐廳，大家選擇就多，客源被分掉是一定的。」





▲「SUKIYA」以每月31.9萬元承租新北投三角窗地標，並於去年底開幕。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋北投中央加盟店房仲陳元信表示，新北投周圍日系風格濃厚，近年也有連鎖日系品牌強勢插旗，像是「SUKIYA」去年以每月31.9萬元承租三角窗地標，並於去年底開幕，「丼飯市場競爭，可能是本次吉野家收掉的原因之一。」

陳元信表示，吉野家的店面點位不錯，可以做大看板，曝光效果佳，雖然1樓營業空間小，幾乎只能當作點餐使用，但2樓容納30~40人沒問題，估店租行情可能落在15~20萬元間，對於後續出租仍具信心。

經查，該店面由4位柯姓自然人持有，目前尚未在《591房屋交易網》尚未出現招租資訊。在新北投手上握有招租案件的房仲賴先生說：「吉野家這店面，目前沒有聽說流入仲介市場。」

事實上，新北投幹道光明路空店面少，近年也鮮少出現店面實價租賃交易，近3年共只有3筆，皆為1樓空間，每月租金落在8~13萬元，換算登記單價3296~3898元。

▲新北投店租行情整理。（表／記者項瀚製）

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