彰化50年福特汽車服務廠賣了　嘉磐3.4億買下將蓋透天

▲2024年彰化市的最高房地價標的物為50年屋齡的福特汽車服務廠，成交價格來到3.4億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／彰化報導

彰化市人口密度高，加上與台中市交通串連方便，反而成為開發商獵地目標，除櫻花建入主彰化員林，德鑫建設也搶下汽車旅館作為土地庫存。近期，實登揭露彰化市今年最高房地價為3.4億元，標的物是50年福特汽車服務廠。經查，同是建商出手。

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位於彰化市中山路三段上的福特汽車保養廠與鄰屋，以3.4億元出現交易，共計2筆地號，總計土地面積858.19坪，土地使用分區則是非都區的甲種建築用地，拆算土地單價39.9萬元，雖然買家是自然人，但推測為台中、台北都有推案的嘉磐建設。

嘉磐建設執行長魏豪志證實並表示：「該地為台中市與彰化市中心點，未來不論進彰化市區或是烏日高鐵娛樂城都相當近，未來將吸引台中市、彰化市客群，將來將規劃蓋透天，也是嘉磐建設首次推出透天個案，目前地上物租賃期還沒結束，最快明年初就會推案。」

聯勝地產經理黃郁絜分析：「中山路三段周邊比較靠近國道三號交流道，周邊生活機能不比彰化市中心，但過去大約6年前以櫻花建設取得土地價格50萬元左右來說，此次建商購入的土地39.9萬元其實買得相對划算。」

▲中山路三段來說，雖然距離國三很近，但幾乎是台中到彰化的「過道」。（圖／記者陳筱惠攝）

黃郁絜認為：「彰化市因為沒有大型重劃區規劃，不少開發商轉向整合方式獵地，但也因素地稀少，土地行情的部分其實沒有一定行情與價碼，尤其是超過500坪的土地更是稀有。」

▼ 台中建商插旗彰化市不動產交易資訊 。

項目 山水和風汽車旅館 福特汽車保養廠與鄰屋 地址 彰化市崙平南路 彰化市中山路三段 交易金額 3.38億元 3.4億元 土地面積 719坪 (含道路用地) 858.19坪 土地使用分區 住宅區 非都區甲種建築用地 土地單價 約47萬元/坪 約39.9萬元/坪 買方 德鑫建設 嘉磐建設 資料來源 實價登錄

在地開發商則表示：「以中山路三段來說，雖然距離國三很近，但那一段幾乎是台中到彰化的『過道』，路大但車速快，還要經過一段時間才能到熱鬧的市區，過去是很少建商願意去那邊開發，但現在彰化市建商購地軌跡也有變動，轉往和美、花壇推案，市區土地因地價起漲，透天產品規畫起來也都要1800萬元，市場難做。」

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