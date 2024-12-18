▲30秒進橋科！3字頭入主橋科首排，「鳳凰橋科ONE」科技新貴首選。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

高雄近年以AI和半導體產業為發展重心，展現蓬勃的科技產業契機，北高雄科學園區的開發量能備受關注，財經專家何世昌指出，北高雄四大科學園區將扮演高雄發展的領頭羊，預估會釋出大約4萬名的高薪資、高科技產業的就業機會，也會帶動當地的薪資成長以及住宅需求」。

▲▼高雄近年以AI和半導體產業為發展重心，展現蓬勃的科技產業契機，北高雄科學園區的開發量能備受關注。（圖／ 截圖高雄市政府經發局影片）

何世昌說明，「北高雄除了較早開發的路竹科學園區，還有即將投產的楠梓產業園區，擁有五座台積電2奈米先進製程廠能，以及預計2026年完工啟用的橋頭科學園區，接下來還有預定開發高雄第四座科學園區，位於岡山、橋頭交界的白埔產業園區，共有四大科學園區」。

▲▼財經專家何世昌指出，北高雄四大科學園區，預估會釋出大約4萬名的高薪資、高科技產業的就業機會。（圖／記者姜國輝攝、截自高雄市經發局）



北高雄科學園區讓高雄煥然一新，其中，橋頭科學園區更是亮點，吸引眾多半導體及科技大廠進駐，開發進度已超前3%，何世昌指說明，「目前招商選地的業者以半導體、電動車產業最受矚目，較具代表性的大廠如國巨、日月光、鴻海、群聯，都是高科技產業的引領者。據國科會預估，未來廠商全數進駐後，橋頭科學園區預計可創造約1.1萬個就業機會，年產值可望上看1800億元」。

▲橋頭科學園區吸引眾多半導體及科技大廠進駐，開發進度已超前3%，年產值可望上看1800億元。（圖／截自陳其邁YT）

看好橋科未來發展，上市櫃營建品牌「隆大營建」推出區域內首發建案「鳳凰橋科ONE」，座落橋科第一排、坐擁1557坪大基地，約30秒就能進橋科，打出「上班近，下班最快到家」的地利優勢，成功吸引科技菁英的目光。

▲▼上市櫃營建品牌「隆大營建」推出首發建案「鳳凰橋科ONE」，座落橋科第一排，約30秒就能進橋科。（圖／記者姜國輝攝、鳳凰橋科ONE提供）

鳳凰橋科ONE專案經理丁晉丞表示，「高雄市政府幫橋頭科學園區規劃國道一號的橋科匝道， 本案未來到橋科匝道僅車程約一分鐘的時間，讓橋頭科學園區的交通更加便利。隆大營建也特別在一樓規劃一個較大的開放空間，整體園藝植栽採用南洋風格，希望未來科技業族群，下班回到家有回到度假村的居住氛圍感」。

▲▼「鳳凰橋科ONE」座落橋科第一排、坐擁1557坪大基地。（圖／記者姜國輝攝，下同）



丁晉丞進一步指出，「北高雄科學園區周邊的房市行情，目前價格都已經來到4字頭及5字頭，「鳳凰橋科ONE」是位於橋頭科學園區首排的建案，房價還有3字頭，價格非常具有吸引力」。另外，隆大營建是高雄在地深耕42年的上市上櫃口碑品牌，其中也有參與政府多項的公共工程營造項目，公司堅守四大核心價值「安全、創新、服務、品質」，深受高雄在地人的喜愛」。

▲▼鳳凰橋科ONE專案經理丁晉丞表示，北高雄科學園區周邊房市行情，已經來到4字頭及5字頭，「鳳凰橋科ONE」房價還有3字頭，價格非常具有吸引力。



橋科房市正迎來發展黃金時期，相較於周邊的高雄新市鎮與楠梓等區域明年房價預計挑戰五字頭，三字頭就能入主橋科首排的「鳳凰橋科ONE」房價相對親民，周邊有橋頭火車站、岡山高醫捷運站、樂購廣場、高醫岡山分院等生活機能，成為北高雄的購屋首選。

▼「鳳凰橋科ONE」周邊生活機能便利，成為北高雄購屋首選。



《鳳凰橋科ONE》盛大公開

橋科首排 首發地標｜首選2-3房｜

貴賓專線：07-6229488

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接待會館：高雄市岡山區中山南路5號