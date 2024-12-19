新北爛尾樓！建商資料造假害「砍頭」　承購戶家沒有了

圖、文／CTWANT

新北市中和區交通方便、機能健全，總人口數已突破40萬人，當地更可謂寸土寸金，多年來是各大建商「兵家必爭之地」，而華鋐企業股份有限公司竟為了「多蓋幾層樓」，以假資料申請容積移轉，並於2022年被新北市市府查獲，原先核定的10樓遭「砍頭」成為7樓，建案也無法拿到使用執照，承購戶不能入住而無奈心痛，希望市府能提出解套方案，還他們「一個家」。

▲中和建案「華鋐晴晨」因建商涉以假資料騙取容積移轉率而遭減樓，也導致承購戶買屋住不得。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，華鋐企業在新北有華鋐菁美、華鋐晴光、華鋐晴晨、和華鋐晴朗等建案，多半是建於小巷之內，主打低總價、戶數少和小坪數，又占據捷運站和萬坪公園等絕佳位置，吸引許多小家庭趨之若鶩。往往推出沒多久就被「秒殺」，買方經濟條件則多為小康，往往須砸鍋賣鐵才勉強湊齊頭期款，原以為萬家燈火總有一盞是屬於自己的，但安身立命的避風港卻被建商的貪婪摧毀。

▲承購戶恩恩（化名）先後付出200多萬買下「華鋐晴晨」預售屋，如今買房夢碎，重回傷心地忍不住眼眶泛紅。

「200、300萬都投進去了，現在只能看、不能住，還不知道要拖到什麼時候。」承購戶恩恩（化名）苦笑表示，她與丈夫都在中永和工作，夫妻倆屬於「北漂」，為了在這個大城市立足而努力打拚、省吃儉用，齊心協力才勉強湊到買房「門票」。

在四處看屋時，恩恩在信義房屋仲介的介紹下看中當時還在興建的華鋐晴晨，該建案鄰近四號公園，與永安市場捷運站相隔約700公尺，當時每坪價格落在57萬元左右，含車位的總價則在1800萬元上下，恩恩夫妻倆考量學區、交通和未來增值性，最終咬牙訂下預售屋。

「那時候去看，建案就有布條說此處有產權糾紛，但仲介跟我們說沒關係。」恩恩回憶，仲介當時聲稱這只是個「小插曲」，絕對不會影響將來的房子，小夫妻見房屋有建照和開工許可等公文，對房屋合法性自然不疑有他，下訂後便開始四處籌錢。

而恩恩先後繳交訂金、簽約金、開工款和各期工程款和象徵即將完工的鷹架拆除費，建築最終在2023年竣工，承購戶們欣喜不已，正快樂迎接屬於自己的小家庭，該建案卻因容積移轉的資料造假，已蓋好的10樓要遭「砍頭」成為7樓。

▲恩恩在購屋前曾看到「華鋐晴晨」產權不清的布條，信義房屋仲介當時聲稱「不影響房子」，最終竟爆出容積率移轉造假，導致樓層遭「砍頭」。

據了解，該建案建照是在前市長朱立倫時期通過，建商在興建前向市府申請容積移轉率30%通過，卻在2023年9月遭檢舉，指違背聯合審查會議要求連通道路開闢需達8公尺的規定，且被容移的地主並未同意，送審資料更作假捏造，原先的30%容積移轉率因而被收回，建商也被移送司法機關調查，但房子已經蓋好且售罄，房子使用執照在訴訟期間更不會發下，也代表著承購戶們「買了房卻住不得」。

「小朋友原本很開心啊，想說這裡要擺什麼、那裡要怎麼裝飾，現在都沒有了。」想到全家人曾經的憧憬成為幻影，恩恩忍不住頻頻拭淚，強調承購戶當初是基於信賴保護而購買房子，大家都相信政府發出的建照，希望政府能站在消費者的立場考量，保障人民基本的居住權利。

華鋐表示，目前正與公家機關溝通協調中，相關細節不便透露，最大目標是建案能夠順利啟用，以保護承購戶權益。

新北市城鄉局回應，本案因申請人涉及以偽造圖說申請容積移轉取得核准，故市府2023年6月9日撤銷違法行政處分(容積移轉)在案，並將全案移送檢調機關，涉及偽造圖面之建築師亦移送懲戒，撤銷後申請人向內政部提請訴願，內政部2023年9月20日將訴願駁回，故申請人續提出訴訟，刻正由行政法院審理中。關於消費者權利保障部分，法制局已於10月28日行文消費者文教基金會協助辦理團體訴訟，城鄉局也在11月6日檢送本案相關資料，協助法制局後續辦理團體訴訟。

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