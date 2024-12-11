「師」字輩搶買樓　律師公會2.3億收北市百坪商辦





▲律師公會以2.3億元買下北平東路「北平東路匯泰」6樓商辦。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

繼醫師公會2.3億元在台北市買樓後，過了2個多月，律師公會也出手了，總價一樣是2.3億元，為北平東路上百坪商辦。專家分析，北市商辦出售稀缺，除了文山、萬華，只要位於主幹道上的B辦，大樓管理又維持不錯，基本上單價百萬跑不掉了。

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先前《ETtoday新聞雲》報導，台北市醫師公會砸2.35億元，買下仁愛圓環附近、安和路「安敦國際大樓」16樓戶商辦，權狀223.5坪，換算單價約105萬元。

而過了2個多月，9月時全國律師聯合會也在台北市買樓，選在捷運善導寺附近、北平東路「北平東路匯泰」6樓商辦，權狀259.5坪，拆算單價約103萬元。





▲醫師、律師公會北市買樓整理。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，雖然北市西區將有許多新商辦供給，除已完工的「皇翔台汽北大樓」，還有正在興建的舊市議會改建案「海悅大樓」以及規劃53、70層的「台北雙星」等等，但這些大樓只租不售，以購置角度來看，未來區域供給仍相當稀缺。

邱鼎峯說，部分有資金實力、長期發展的公會，傾向以買代租，一來少了承租的不確定性，二來享有不動產增值空間的同時，長期來看還有都更改建題材。

至於本次成交單價103萬元，邱鼎峯表示，由於北市具一定使用規模的商辦銷售產品供給稀缺，基本上除萬華、文山等區域，其他地區的B辦以上產品若位於主幹道，大樓管理又維持不錯，基本上單價百萬都是跑不掉的。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，公會購置商辦，大多會考量到特殊地緣性，以利會員交通往返，「匯泰大樓」位於北平東路，除了本身交通機能方便，鄰近捷運善導寺站，距離地檢署、地方法院、高等法院也很近，是個相當適合的點位。

黃舒衛表示，台北市商辦釋出稀缺，況且是單戶面積達200坪產品更是稀有，且本次交易的「匯泰大樓」屋齡僅23年，在台北市中心中古商辦來說相對年輕，區域新商辦租金單價已達2800~3000元水準，本次23年大樓每坪成交103萬元符合行情。

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