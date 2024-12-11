高雄住商大樓「層層都是誘惑」　老司機揭內幕！萬人洗版朝聖

▲高雄七賢路上赫赫有名的大樓。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄七賢路上一棟老舊的住商混合大樓以「選妃」聞名，除了是警方掃蕩的重要地點，牆外一整排「招牌」也再掀熱議，就有網友PO出照片引來大票老司機，壞笑直呼「男人的手機在這區域都收不到訊號的」、「這裡是『夫』產科，掛號費很貴，沒健保補助」。

網友昨在臉書社團「路上觀察學院」發文，意有所指地笑說「高雄在地的都懂。」從照片中可見，這種老舊大樓外，掛了一整排五顏六色的招牌，由下到上分別有「暖暖3F」、「嫥漾3F」、「盈盈4F」、「品逸4F-2」、「星都5F」、「絕色6F」、「老酒收購6F」、「芭比7F」以及「美麗傳說12F」。

事實上，這棟電信大樓常因違法色情性交易，成為查緝小組積極探查蒐證之地，其中許多店家多次被檢舉，也由法院裁處勒令歇業並廢止營業登記，沒想到仍不斷死灰復燃。

▲先前「選妃聖地」被抄，全套店裡的火辣長髮妹遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

畫面PO出後，在地老司機一眼認出這棟赫赫有名的大樓，紛紛回應道「身體好的能從3F戰到4F，一級棒的3F飆到12F」、「可以互相調貨」、「這邊消費都要2300起跳，比一般店還要貴」、「漲價了，淡季有2600，正常宵夜班都是3000起跳」、「男性醫療院所」、「6樓絕色，以前的佳麗寶」、「2800-3500，偶爾有4000」。

而大票網友也留言直呼，「排毒大樓」、「我很純潔，未滿18，請問是什麼意思」、「天空鬥技場」、「老司機的七賢路」、「鴿子聚集地」。