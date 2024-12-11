富旺砸9.7億買西屯755坪精華地　自曝要蓋「超首購宅」

▲上櫃建商富旺國際（6219）以單坪128.9萬元，搶下台中市西屯區青海路上房地，土地面積共計755.81坪，總價高達9.7億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

上櫃建商富旺國際（6219）以單坪128.9萬元，搶下台中市西屯區青海路上房地，土地面積共計755.81坪，總價高達9.7億元，對此富旺國際開發總經理林宗毅表示：「將規劃超首購產品，預計18~30坪。」

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位於西屯商圈、青海路一段鄰近漢口路、文心路的和安段15塊土地，合計755.81坪，共計28位地主，交易總價高達9.7億元，拆算單坪128.9萬元，也創下何安段土地交易歷史新高地價。

對此，富旺國際開發總經理林宗毅說：「該塊土地位於西屯區精華區，地上物符合危老重建的資格，也因上市櫃公司需永續經營，儲備推案量，觀察房市目前呈現Ｍ型化發展，預計將推『超首購』產品，坪數18~30坪左右，目前有望再繼續整併鄰地，推案時程未定。」

▲日前富旺國際才以單坪131萬元，拿下「全聯福利中心北屯后庄店」房地，土地面積共計945坪，總價12.4億元。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「該地創價原因最主要還是有危老重建的優勢，周邊生活機能完整，屬於西屯商圈、五期商圈交界，臨捷運站點交通機能也好，但目前基地仍有稜有角，若能整合到角地，整體開發效益將更加強。」

日前富旺國際才以單坪131萬元，拿下「全聯福利中心北屯后庄店」房地，土地面積共計945坪，總價12.4億元，搶進市中心的意圖相當明顯，林宗毅則表示：「其實在外圍蛋白區我們也有佈局，目前市況外圍區推案預計為千萬元、市中心推案2千萬元的方向，都以首購族為導向，預計何安段推案時程將快於北屯后庄北路。」

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