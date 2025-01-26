NET同步榮登南二都金店面王　月租金均破百萬元

▲2024南二都店租王出爐！由同一快時尚品牌NET同時租下台南、高雄金店面。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2024南二都店租王出爐！由同一快時尚品牌NET同時租下台南、高雄金店面，月租金均達百萬元，該品牌分別租下台南政大書城該棟大樓1~3樓；而高雄則租下大帑殿KTV舊址，均創該區店租新高價。信義房屋專家表示，蛋黃區大型店面稀缺，才用百萬租金搶進。

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根據實登3月揭露，大帑殿KTV大順店舊址位於苓雅區大順三路，屋齡26年，為地上4樓，建坪850坪，月租金達105萬元，租期從今年11月1日至2038年8月31日，一共13.8年，換算單坪租金1236元，成為今年高雄店面租金最貴，也創實登以來，苓雅區租金最高總價。

▲NET10月再度租下台南政大書局部分1樓、2樓、3樓，為台南首度有店面租金達百萬元。（圖／記者張雅雲攝）

目前該店正積極裝潢中，而新租客就是知名快時尚休閒服飾品牌NET，沒想到才隔短短7個月，根據實登公布，NET10月再度租下台南政大書局部分1樓、2樓、3樓，面積合計共1113.5坪，月租金100萬元，創台南租金新高，也是台南首度有租金達百萬元。

而租期為今年10月15日至2040年1月31日，長達15年，備註表示，2024年10月15日至2025年1月31日為承租人裝潢期，未來賣場進駐後，1樓的星巴克、地下1樓的政大書城仍持續營業。

區域 位置 租金 租期 租客 台南 中西區西門路二段 100 萬 至 2040 年 1 月 31 日 NET 高雄 苓雅區大順三路 105 萬 至 2038 年 8 月 31 日 NET

▲2024年南二都店租王。（ETtoday製表）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，人口紅利帶動店面效益強，台南中西區屬於早期發展商圈，若有店面釋出，通常1個月內就可租出，單坪租金落在1300~1500元，雖然單價高，因在地消費力足夠支撐，空租期也不會太久。

至於高雄店租王，雖然尚未開幕，不少在地人已相當期待NET進駐。高雄市仲介公會理事陳揚智表示，高雄苓雅區最大特色就是消費族群非常穩定，多以在地自住客為主，該店旁邊就是電影城、知名餐飲店家等，加上正對輕軌聖功醫院站，交通相當便利。

陳揚智說：「由於2店面均位於該區開發較早的區段，生活機能豐富，居住人口多，大型店面相當稀缺，才會吸引連鎖品牌業者花重金搶進。」

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