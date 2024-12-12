高資產族瞄向海外　Joeman開箱的曼哈頓20億豪宅成獵物

▲過去網紅Joeman開箱過要價台幣20億元的曼哈頓豪宅，傳出有亞洲人詢問。（圖／翻攝自Youtube Joeman）

記者陳筱惠／台中報導

在美國總統大選結果底定、川普即將重返白宮之際，其政策主軸再次聚焦於減稅與基礎建設計劃。同時，台灣央行「史上最嚴」的打炒房政策，讓高資產族群重新思考資產配置，過去網紅Joeman開箱過要價台幣20億元的曼哈頓豪宅，傳出有亞洲人詢問。

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川普即將重返白宮，遇上台灣史上最嚴格的打炒房政策，讓海外不動產吸引力大增，海外不動產業者、FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷表示：「川普的政策規劃，已經促進美國房地產市場全面升溫，而台灣高資產族群諮詢人數，從川普當選前至今已翻倍成長，目前美國CPI預測符合預期下，聯準會有望降息，再拉抬一波美國不動產的投資置產熱。」

▲近期前進美國置產購入不動產的與過往有相當大的差別，主力朝向new money族群，如科技業、醫師族群。（圖／記者陳筱惠攝）

日前網紅Joeman開箱過要價台幣20億元的曼哈頓豪宅，一坪要價超過1000萬元台幣、同時也是全球最高住宅「Central Park Tower」，在規劃之初就已規劃空中權，可坐擁整個中央公園的綠意，奢華程度令人大開眼界，曾意婷就透露：「該戶尚未出售，但因整體經濟情勢已有亞洲人詢問。」

根據美國Redfin網站的最新數據，2024年美國房地產市場在西雅圖地區，尤其是Bellevue市中心，較去年同期上漲38%，創新金三角地段成為是近年來投資焦點，包含貝爾維尤（Bellevue）房價同比上漲19%，West Bellevue房價同比上漲22%、柯克蘭（Kirkland）上漲13.3%。

▲海外不動產受到整體國際情勢影響，近期成為高資產族群資產配置標的。（圖／業者提供）

而台灣買家輪廓，曾意婷說：「近期前進美國置產購入不動產的與過往有相當大的差別，主力朝向『new money』族群，如科技業、醫師族群，尤其科技業的比例急速上升。」

除了高資產族群，海外不動產近期熱點還有馬來西亞、杜拜、泰國、日本等地，海外不動產業者Jessi就說：「在台灣，近期央行推行的『史上最嚴』打炒房政策後，限縮多屋族的資金流動性，以台中市場來說，過去購入低基期物件收租的族群，預期將迎來大量交屋潮，在9月前已經進行資產配置，獲利了結。」

Jessi透露：「這些滿手現金的次高資產族，在根據不同國家給出的投資紅利，如馬來西亞『第二家園』、杜拜『10年永居』等，投資海外不動產意願增加，一拉一推下，熱錢就像洩洪一樣湧出台灣不動產。」

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