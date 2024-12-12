神秘「三重捷六案」成交價曝　潤泰證：第一波送實登「單價9字頭起」

記者項瀚／台北報導

三重捷六案「潤泰CITY PARK」成為新北房市焦點，大家相當好奇該案銷況、成交價。潤泰高層透露，919後銷售速度一定會受影響，但截至目前已銷售近6成，第一波實登送出，成交單價約落在93~112萬元，估計全案每坪均價將破百萬元。但潤泰也強調，並無樂觀看待未來幾年房市，對市場看法仍保守，將持續依循個案表現，剛需當道。

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▲三重「潤泰CITY PARK」成為新北房市焦點，大家相當好奇該案銷況、成交價。（圖／記者項瀚攝）

三重「潤泰CITY PARK」是近來新北市房市焦點，也頗為神秘，其中廣為討論的就是「單價破百萬」，將創三重歷史新高價。但過去潤泰對價格未公開向媒體透露，僅表示該案採不二價銷售，目前為止該案也尚未出現實價揭露。

然而，潤泰發言人陳柏宇最新表示，三重「潤泰CITY PARK」在9月正式開始銷售，919後銷售速度有放慢，但截至目前已銷售近6成，其中28坪小坪數還是跑得比較快，剩下的戶別則沒有特別集中，大致上低中高樓層算是平均。

價格方面，陳柏宇表示，報第一波實價登錄出去，成交單價約93~112萬元，沒有8字頭，而成交破百萬的戶別不只在28坪小坪數，銷售破5成後有稍微調價，估全案每坪均價將落在100萬元出頭。

陳柏宇觀察，三重「潤泰CITY PARK」總價帶約落在2900~7500萬元，買盤幾乎全都是自住客，三重在地客約占6成、北市外溢客4成。

不過，陳柏宇也強調：「我們並沒有樂觀看待未來幾年房市，我們對房市的看法仍保守，未來市場將持續依循個案表現，不管價、量都是個案表現。」

▲目前為止，三重各大重劃區的預售最高價。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示，打房過後，三重「潤泰CITY PARK」銷售速度確實沒有想像中快，但價格表現仍相當凸出，在潤泰的帶動下，也給予二重疏洪道兩側新案銷售信心，觀察目前沒什麼退訂狀況，且仍有個案能夠順銷。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，現今房市完全呈現地段、產品、品牌的個案表現，觀察三重幾個重劃區，目前實登最高價都是品牌建商個案，像是華固在919後仍在仁義重劃區賣出每坪86.5萬元。

另外，在地品牌建商寶石規劃60坪，但每坪仍可達88.4萬元，而左岸的新濠漾則成交破9字頭，該建商在新北第一環指名度也頗高，過去在板橋、土城也都賣出新高價。

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