鄉民喊話央行再出手　房仲：房市已進ICU「還要拔呼吸器？」

▲鄉民熱議，7天後、下週四央行是否針對房市再出手？（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

鄉民熱議，7天後、下週四央行是否對房市再出手？信義房屋專家表示，第七波管制效果相當顯著，房市已進入加護病房了，難道還要拔呼吸器？另外針對利率，則認為不調整的機率高。

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7天之後、下週四央行將召開理監事會議，繼上一回重拳打房的第七波信用管制後，會不會再出手第八波、利率政策都成為網友們關心的焦點。

有網友在PTT房屋版發文，「央行下禮拜開完會會血流成河嗎？」為題發文，引發熱議。他說：「上次楊金龍給我們lesson 7，要讓房市整個冷下來了，但持平而論，房價並沒有跌多少，看來lesson 8真有可能要發生了。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第七波信用管制效果非常顯著，市場交易量大縮，「不太可能再有第八波，房市已經進入加護病房了，難道還要拔呼吸器？」

曾敬德認為：「本次理監事會議，最多只是針對第七波信用管制的細節修修補補，不會有什麼大變化，更不太可能再度加碼。」

▲曾敬德認為，第七波信用管制的效果顯著。（圖／ET資料照）

另外，針對鄉民所提的房價，打房後似乎沒有見到房價回落的跡象。對此，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，央行主責是「金融風險」，希望抑制過多資金流向不動產市場，因此交易量才是最大重點，相信在919之後，這樣的量能萎縮、市場冷靜，已是央行樂見的結果了。

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