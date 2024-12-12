1棟房、存款800多萬「獨留給照顧者」　媳婦發聲！全場驚：好婆婆

▲婆婆臨終前，把財產與房子獨留給「照顧者」一人而已。（示意圖／視覺中國）



網搜小組／劉維榛報導

家家有本難念的經！一名媳婦透露，婆婆臨終前，將一棟房子與800多萬存款贈與給「照顧者」1人而已，引發家族抗議不公。對此，原PO求問大家怎麼看，「婆婆這樣做法是否合法、合情、合理？」文章曝光後，多數人支持婆婆的決定，「誰陪伴她最後一段路，誰擁有值得！」

一名女網友在Dcard表示，婆婆臥床那些年，「一直都是某一個人在照顧」，而她臨終前，直接把一棟房子與800多萬存款都轉贈給「照顧者」。

文章中，原PO並無透露誰是照顧者，之所以會上網求問，就是因為有家族的人認為不合理，她才認真求問，「婆婆這樣做法是否合法、合情、合理？」

底下網友紛紛回應，「人家的錢愛給誰就給誰，自己好好努力」、「婆婆的做法是正確的」、「妳都沒顧到，還想蹭」、「很好啊！誰照顧就給誰，不要只想要甜頭，卻不想擔責任」、「合情合理，合法不知道」、「合理啊！婆婆的財產關媳婦什麼事？婆婆臥床的時候妳有照顧嗎」、「誰陪伴她最後一段路，誰擁有值得」、「妳是那位照顧者嗎」、「影帝陳松勇也是啊，把遺產贈給照顧他的外勞」、「當然合理啊！還好不是給沒在照顧的人，這是好婆婆」。

留言串中，一名張姓律師幫解惑，關於婆婆臨終前將房產及存款贈與照顧者的法律效力，需從合法性、合情性及合理性三個面向分析。

合法性方面，依民法規定，贈與契約需當事人意思表示一致且無瑕疵，贈與人須具有行為能力。若婆婆在臥床期間意識不清，缺乏充分認知、理解及判斷能力，則該贈與契約可能因意思表示瑕疵而無效，參照先前提供的判決，法院會審酌婆婆當時精神狀態及贈與過程等事實。若婆婆意識清楚，則贈與行為原則上有效，但仍須考量是否符合民法第1187條關於特留分的規定，以保障其他繼承人的權益。

合情性方面，考量婆婆長期臥床由該照顧者照料，贈與行為可能基於感謝或報答照顧之情，具有合情合理之處。但若照顧者存在不當影響或脅迫婆婆贈與財產之情事，則合情性將大打折扣。

合理性方面，需考量婆婆的財產狀況、其他繼承人的存在及扶養義務履行情形等因素。若婆婆贈與財產後，自身生活缺乏保障，或其他繼承人因此受損，則該贈與行為的合理性值得商榷。

綜合上述，婆婆的贈與行為是否合法、合情、合理，需視婆婆當時的精神狀態、贈與過程、照顧者的行為、其他繼承人的情況以及特留分等因素綜合判斷。建議您蒐集相關事證，諮詢專業律師，以維護您的權益。