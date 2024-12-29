竹北房價飆80萬！　謝金河揭圈地內幕：背後利益太龐大

▲謝金河：一條馬路隔出兩個世界。（圖／翻攝臉書／謝金河，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新竹房價居高不下，財信傳媒董事長謝金河指出，竹北房價近期已攀升至每坪80萬元，但令人驚訝的是，只隔一條馬路，就能看到農田與豪宅並存的景象，直言可能是地方首長透過親友卡位受益「因為利益實在太大」。

謝金河在臉書上以「一條馬路隔出兩個世界」為題發文，分享他入住新竹喜來登時，經常前往犂頭山、蓮華寺、安溪寮一帶登山，欣賞田園風光的經歷。他提到，近期稻田收割後，留下的是一片旱田景致。沿著田埂漫步，他發現前方出現了一片豪宅區，嘉興五街以西是豪宅區，而以東則是農田，這一區是竹北的豪宅集中地，房價已經喊到每坪7、80萬元。

謝金河在農田眺望豪宅區時，內心有感而發：「許多政治人物聲稱政治不是人幹的，但參與政治者無不前仆後繼，直至落選為止。為何如此？因其利益龐大。」他舉例說明，劃入都市計畫的土地與農業保護區的命運天差地別。地方首長早已掌握土地分區規劃，在決定土地重劃前，可能利用各種管道讓親友搶先買進。一旦都市計畫委員會通過，土地價值便會水漲船高。

謝金河認為，掌握土地命運的地方首長自然不會使用自己的姓名或親人名義購地，但親朋好友受益的不在少數。許多曾擔任地方首長者都會福澤庇蔭後代。他指出，若檢視台灣地方自治以來縣市首長的後代，將會發現一種獨特的政治經濟學。從金錢的角度審視政治，將會有更多的體悟。