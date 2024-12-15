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不願輪流當社區管委　物管老闆曝常見解方「多繳管理費」

▲▼管理員,保全,社區。（圖／記者黃可昀攝）

▲不少社區的管委採用輪流擔任，但若還是有人打死不當怎麼辦？（示意圖／記者黃可昀攝）

記者項瀚／綜合報導

住宅大樓社區沒人願意當管委時，住戶們大多會協議採用輪流的方式擔任，但若還是有人死都不願當怎麼辦？物管公司老闆表示：「常見的解方就是，不願當者多繳管理費，這種事情在實務上也經常發生。」

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網友在PTT房屋版發文，「每年區權人大會的最後一個議程，就是選明年委員，有當過委員的都知道，住戶各種刁民各種不理性，要處理狗屁倒灶的事很多。」這位網友問：「社區如果沒人要當管委，怎麼辦？可以無政府嗎？」話題一出，引發熱議。

景文物業董事長郭紀子表示，隨法律越來越嚴格，管理委員責任也加重，且正常情況下沒有任何好處，是個吃力不討好的職務，很多人不願意當，但通常新大樓管委會成立的起來，因為建商會撥一筆基金，等到管委會成立後，公設點交完畢後請款。

不過，郭紀子提到，一些戶數太少、或是老舊社區由於錢少、需修繕的項目又一大堆，在這類情況下就很可能社區管理癱瘓，沒人要當委員。

郭紀子分享，「實務上想讓管委會走下去，但又沒人願意當委員時，常見的做法就是在區分所有權人決議，修正規約，採輪流擔任的形式處理。」而還是有人堅決不當怎麼辦？他說：「那就是要求不願當的人，多出一些管理費，這在實務上也相當常見。」

▲▼ 台北中山大直「松濤華廈」,大直明水路華廈,中山區明水路,法拍屋,潤寅實業,潤寅集團 。（圖／記者張菱育攝）

▲社區規模小的大樓、華廈社區，確實很難支付物業費用。（示意圖，與本文無關／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，社區規模小的大樓、華廈社區，確實很難支付物業費用，最多就是請排班保全收包裹，因此很多社區維護只能親力親為，也因此大規模、管理好的中古社區，有時不論新舊，在二手市場上也具有一定優勢。

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關鍵字：管委會社區輪流物業物管社區沒錢景文物業郭紀子信義房屋

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