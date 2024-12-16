【廣編】「益展學富」穩坐紅線核心　龍山國小樂學宅

▲三心六線成就桃園新未來。

圖、文／益展建設提供

桃園市政府積極推動「三心六線計劃」，而紅線地下化工程作為整體計畫的核心，能夠橫向串連綠線、棕線與機場捷運，讓整體交通網絡無縫接軌，更促進了周邊地區價值提升，隨著紅線地下化進程加速，結合人本交通與城市美學發展概念，在鐵道地下化空置路廊上，將新增一條長達16公里綠園道空間，沿線更啟動多項都市更新計畫，讓桃園躍升為具國際競爭力的宜居城市。

樂學宅，提供孩子無價的成長空間

位於紅線桃醫站旁的「益展學富」，擁有優質的地段潛力，且因鄰近學區而成為年輕家庭青睞的首選。從幼兒教育的龍山國小，到永豐國、高中，形成涵蓋基礎教育到高中十二年完整教育資源。在這裡，孩子每天能多睡幾分鐘，且只需走路就能輕鬆到校，從小培養獨立自主的能力，單純的住宅空間，為孩子提供安全、健康成長的生活環境。

訂簽優惠 把握置產良機

為滿足首購與換屋族成家需求，「益展學富」提供訂簽7％的首付優惠方案，輕鬆實現您的成家夢想。2～4房的多元選擇，無論是小家庭還是三代同堂，都能找到最舒適且適合的居住空間。

益展學富

紅線桃醫站 龍山國小2～4房

接待會館｜桃園市桃園區中山路 1330-7號

禮賓專線｜(03)397-5888