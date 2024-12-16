家戶購屋比創高「桃園每百戶有4戶買房」　住商：已是天花板數字

▲前3季六都買氣夯，家戶購屋比統計亮眼。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察代表房市買的家戶購屋比，打房之前、前3季中南部都創下新高，買氣旺，而表現最好的是桃園，每百戶中平均有4戶購屋。不過房仲表示：「房市多頭走勢已盡，研判此次各都新高紀錄，將是未來幾年難以再次觸及的天花板。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

今年政府打房前的房市多頭有多誇張？住商機構盤六大都會區的家戶購屋比，前3季家戶購屋比與去年同期明顯上揚，其中表現最突出為桃園，家戶購屋比達4%，象徵該市每百戶中平均有4戶購屋。

另外觀察，桃園、台中、台南、高雄家戶購屋比都創10年歷史紀錄，而雙北也平10年來最高成績，顯見今年前3季延續新青安帶動的買房熱潮，全台不分南北買氣皆相當旺盛。

▲六都家戶購屋比統計，2024年前3季以桃園地區表現最佳 。（表／住商統計）

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示，桃園地區房價基期低，又有多個重劃區供給，換屋需求強、近年在地房市買氣熱，雖然在央行打房後交易量縮，「但桃園剛需客相對多，比較少投資炒作買盤，因此認為在現在這個節骨眼，桃園買氣也還是持續成為六都之最。」

不過，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，前3季雖說全台買氣升溫，但10月起面對央行打房、銀行滿水位等議題，買方購屋意願大幅減弱，成交量普遍下修，「各界預測房市多頭走勢已盡，研判此次各都新高紀錄，將是未來幾年難以再次觸及的天花板。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析