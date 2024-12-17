批政策錯誤　臺中建經新任理事長：不煞車恐重演1992房市慘況

▲社團法人臺中市建築經營協會新任理事長楊志鵬呼籲政府：「政策再不煞車，將重演1992年房市崩盤慘況。」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

社團法人臺中市建築經營協會今（17）日舉行理事長交接典禮，新任理事長為立功建設董事長楊志鵬。觀察台灣房地產發展超過30年的楊志鵬表示，曾多次對歷屆總統提出建言：「目前房市已經出現超額供給跡象，建議取消央行對建地貸款18個月開發的限制，回歸市場自由機制。」

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楊志鵬先透過歷史教訓來回顧：「1992年政府在不動產政策上，犯下一個極嚴重的錯誤，造成1992年到2003年，長達12年的不動產蕭條，對國內經濟產生不良影響，可說民不聊生。」

楊志鵬說，1987年至1991年，台灣房地產興旺，興建房屋數總量達百萬戶，依當時每年人口增加數20萬人，每3人1戶計算，年總需求量為7萬戶，5年總需求量為35萬戶，「很明顯當時供給超出需求。」

而當時為抑制失控的房市，政府主管部門丟出「全面實施容積率」，想用降低土地可興建總樓地板面積，減少房屋數量產出，楊志鵬說：「地主因可建面積將大幅縮水，都紛紛搶建，又造成房屋超額供給。空屋量在短短二、三年就暴增至百萬戶，直到實施政策時，空屋量已超過150萬戶。」

楊志鵬說：「房屋超額供給嚴重下，房價因此持續走跌。2002年大量房屋被法拍，公寓大廈北市除外，每建坪拍賣價格已低於3萬元，甚至2.5萬元就有！」老百姓因資產嚴重縮水，沒有錢消費，而使得內需蕭條不振。

「目前，若政府仍採用落後指標來制定政策，再不煞車錯誤政策，將重演1992年房市崩盤慘況。」楊志鵬說。

楊志鵬認為：「房市經過數年多頭，確實應該休養生息。尤其是新青安政策實施1年多來，大樓房價每坪平均漲約15萬元。更驚人的是，2017年至2024年10月止，申請建照戶數比取得使照戶數多30萬戶。意味著這30萬戶還在製造中，房屋超額供給更加明顯，而致房價崩跌。」

楊志鵬建議，首先央行需停止對建地貸款18個月限期開發要求。另外，對已取得建照而未動工者給予延長（建議延長3至5年），如此才能有效降低新屋產出，避免房價崩跌。

▲楊志鵬建議，央行需停止對建地貸款18個月限期開發要求、並給予已取得建照延長3至5年。（圖／記者陳筱惠攝）

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