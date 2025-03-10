ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

想省仲介費「直接找屋主買房？」　過來人點頭：1事先做好就可以

▲▼房仲,帶看,私下交易,專任委託,做白工。（圖／記者陳建宇攝）

▲原PO想省仲介費用。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

多數房屋買賣會透過仲介，雙方必須多付一筆仲介費，因此有些買家想直接找屋主議價，就有網友好奇，因為經濟有限，雙薪年收140萬而已，如果不透過仲介，直接跟屋主買房可以嗎？對此，網友建議，買房的眉角很多，除非事前做了很多功課，不然還是找專業人士比較妥當。

有網友在Dcard發文，「買房一定要找房仲嗎？」和老公計畫在30歲前買房，雙方年收入約130萬至140萬，預計找一間「老破小」的房屋自住。由於經濟考量，他們希望能將錢花在刀口上，朋友建議直接與屋主對接購房，但由於雙方家人都沒有購房經驗，「所以想請問各位前輩，如果真的直接找屋主對接，是可以的嗎？房仲費真的是必須的嗎？」

貼文曝光，網友表示事前一定要先做功課，「問題在，屋主自賣的很少，因為很少屋主有空帶看，只有惜售的，是屋主自己帶看，就是遠高於市價」、「要找自售很難，我是剛好朋友要賣才順利接手的」、「你們連看屋都沒經驗肯定要先做功課，建議先經由房仲帶看累積經驗，抓定主意先看不買，多問多了解累積經驗」。

網友認為各有優缺點，「什麼都不懂的話，建議還是找房仲，買房前中後都有很多細節要注意，有的問題會很麻煩，如果找仲介還有房仲可以幫忙處理」、「本身在不動產打滾已經五個年頭，真心覺得房地產的細節很多，如果家裡的人都沒有任何經驗的話，建議一定要找一位有經驗而且不是過度自我感覺良好的親友陪同；可以理解不想給仲介費，仲介的確也有好有壞，但比起毫無頭緒的找尋，找一個素質優良的仲介不會是壞事，可以多多比較但有適合的房子的時候一定要快狠準」。

還有過來人給意見，「今年買了塊地六千多萬，地主自己找的，價格自己談的，最後交易階段還是找了仲介給他佣金10萬」、「我們也是跟房東買，直接買在實登價的範圍，但自售的很少，自售又心儀的物件更難求」、「小資族首購剛買完老破小。當初也是想省仲介費用所以找了自售，除了要配合屋主時間看房子之外，除非要全款買房，不然剩下的代書貸款問題都要自己去跑。銀行一間間問，以及有些地方的老破小個人問銀行是不放款的。如果不急的話可以慢慢來，挺花時間的」。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

11起預售屋契約違規　消保處列出買房「4大重點」要注意

行政院消費者保護處（簡稱行政院消保處）3日公布「113年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」結果，主要違規為「契約審閱期不足5天」等4種，最高罰30萬元。

2小時前

2025是租客市場　美國首購族平均年齡攀至38歲「史上最老」

美國房租市場出現分歧走勢，根據美國房地產網站「Zillow」最新報告，截至今年1月，單戶獨立屋（single-family home）的租金中位數較疫情前上漲約41%，而多戶住宅（multi-family home）的租金則上升26%。由於多戶住宅建案激增，專家預測2025年將是「租客市場」，但獨立屋租金因供應量有限，仍維持強勁成長。

3小時前

替新家買沙發！女付訂金2萬「苦等1年還沒送達」　驚覺受騙

馬來西亞一名女子替新家添購一套L型沙發，市值約4990令吉（約新台幣3.9萬元），沒想到她苦等將近1年，這套新沙發都還沒送來，這才發現商家早已「人間蒸發」，驚覺受騙上當，趕緊報警處理。

3小時前

首選地段、衛浴設備　吳念庭自曝：鎖定北高雄看房中

中華隊闖進2026 WBC世界棒球經典賽，全民掀起一陣棒球旋風。近期房市買氣遇冷，新案開始找運動球星增加曝光度。有新案找來台鋼雄鷹隊吳念庭化身一日店長，吳念庭身為新北人，卻自曝鎖定北高開始找房，話題討論度超高。

4小時前

整棟樓包膜！　台中超狂建商砸7位數把建物變「綠色島嶼」

位於台中市北區崇德路一段、漢口路四段的商辦「德成大樓」，去年1月以5.8億元高價整棟出售後，近期整棟樓拋棄老舊外觀，被開發商砸了7位數「整棟包膜」，以一棟綠色島嶼概念出現在路口，意外成為熱門打卡景點。

4小時前

公寓外觀老舊「為何不拉皮？」　一票點出問題：沒理由弄

台北有些公寓的外牆明顯老舊，所以可能就會有住戶考慮「拉皮」，整理一下外觀。近日則有網友發文拋問，為什麼有很多台北人都不把自己住的公寓拉皮一下呢？拉皮之後，賣相不是比較好嗎？貼文曝光後，大票網友都點出問題。

4小時前

房東注意！出租房屋當社宅　房租1.5萬內免稅

5月報稅季即將來臨，財政部高雄國稅局指出，為了鼓勵房東把房屋出租作為社會住宅，每屋每月租金若在1萬5千元內，則享有免稅的優惠，如有符合規定的房東記得特別注意租賃所得計算，以保障自身的權益。

4小時前

員工到班率56→70%　直擊東京千坪辦公室6大亮點

台、日商辦市場熱，產品也越來越多元，除微型商辦崛起，中大型公司行號也吹起「開放式」風格，也就是所謂的ABW。記者直擊仲量聯行千坪東京總部，整理6大亮點，該公司沒有強制員工到辦公室上班，但2年多前採用新型態辦公室後，員工到班率從預期的56%上升到70%。

5小時前

新青安違規後果慘烈　誤踩「這些地雷」恐讓優惠全沒

新青安房貸低利率、長年期，對於想買房的年輕人來說，簡直是天上掉下來的好康！但看似誘人的政策，卻有不少人因為有意無意的違規，而被取消、追討優惠利息，甚至縮短貸款年限。如果不想不慎掉進坑裡，踏取國際開發協理藍德義統整３個常見問題和３個觀念釐清給讀者。

5小時前

大巨蛋效應！　東區房東趁機漲租10萬

台北大巨蛋啟用，原本沒落的東區也再度活躍起來，不過卻有房東趁機調帳租金，漲幅高達10萬，讓業者大嘆快撐不住了。

6小時前

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

直擊台北市中心「神秘小島」　阿..

台積電宅慘了？ 　帥過頭點名4..

房屋退租沒重新粉刷！房東拒還3..

整棟樓包膜！　台中超狂建商砸7..

他想在淡水買房「女友直搖頭」　..

台中機場旅客突破200萬人　「..

高雄知名男模會館突拆招　網歪樓..

家裡有房！準公婆堅持「住女生的..

台中擔仔麵旗艦店養蚊5年　硬底..

家人買房給自己要怎麼告訴朋友？..

ETtoday房產雲

最新新聞more

預售契約11起違規　消保處提醒..

2025是租客市場　美國首購族..

替新家買沙發！　女苦等近1年驚..

首選地段、衛浴設備　吳念庭自曝..

整棟樓包膜！　台中超狂建商砸7..

公寓老舊「為何不拉皮？」　一票..

出租房屋當社宅　房租1.5萬內..

員工到班率56→70%　直擊東..

新青安誤踩「這些地雷」恐讓優惠..

大巨蛋效應！　東區房東趁機漲租..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366