想省仲介費「直接找屋主買房？」　過來人點頭：1事先做好就可以

▲原PO想省仲介費用。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

多數房屋買賣會透過仲介，雙方必須多付一筆仲介費，因此有些買家想直接找屋主議價，就有網友好奇，因為經濟有限，雙薪年收140萬而已，如果不透過仲介，直接跟屋主買房可以嗎？對此，網友建議，買房的眉角很多，除非事前做了很多功課，不然還是找專業人士比較妥當。

有網友在Dcard發文，「買房一定要找房仲嗎？」和老公計畫在30歲前買房，雙方年收入約130萬至140萬，預計找一間「老破小」的房屋自住。由於經濟考量，他們希望能將錢花在刀口上，朋友建議直接與屋主對接購房，但由於雙方家人都沒有購房經驗，「所以想請問各位前輩，如果真的直接找屋主對接，是可以的嗎？房仲費真的是必須的嗎？」

貼文曝光，網友表示事前一定要先做功課，「問題在，屋主自賣的很少，因為很少屋主有空帶看，只有惜售的，是屋主自己帶看，就是遠高於市價」、「要找自售很難，我是剛好朋友要賣才順利接手的」、「你們連看屋都沒經驗肯定要先做功課，建議先經由房仲帶看累積經驗，抓定主意先看不買，多問多了解累積經驗」。

網友認為各有優缺點，「什麼都不懂的話，建議還是找房仲，買房前中後都有很多細節要注意，有的問題會很麻煩，如果找仲介還有房仲可以幫忙處理」、「本身在不動產打滾已經五個年頭，真心覺得房地產的細節很多，如果家裡的人都沒有任何經驗的話，建議一定要找一位有經驗而且不是過度自我感覺良好的親友陪同；可以理解不想給仲介費，仲介的確也有好有壞，但比起毫無頭緒的找尋，找一個素質優良的仲介不會是壞事，可以多多比較但有適合的房子的時候一定要快狠準」。

還有過來人給意見，「今年買了塊地六千多萬，地主自己找的，價格自己談的，最後交易階段還是找了仲介給他佣金10萬」、「我們也是跟房東買，直接買在實登價的範圍，但自售的很少，自售又心儀的物件更難求」、「小資族首購剛買完老破小。當初也是想省仲介費用所以找了自售，除了要配合屋主時間看房子之外，除非要全款買房，不然剩下的代書貸款問題都要自己去跑。銀行一間間問，以及有些地方的老破小個人問銀行是不放款的。如果不急的話可以慢慢來，挺花時間的」。