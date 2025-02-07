鑰匙孔被灌膠！日男沒理會就出門　返家驚覺遭小偷6.3萬飛了

▲嫌犯鎖定東京杉並區一間住處下手，把門的鑰匙孔灌膠，等到住戶不在家時進入屋內行竊。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京杉並區一名男子外出上班時，發現住處鑰匙孔遭人灌膠，變得無法上鎖，但他並沒有把這狀況放在心上，直接出門上班。沒想到當他回家時，驚覺家中筆電等11件物品失竊，總計損失約30萬日幣（約新台幣6.3萬元）。

朝日新聞報導，這起事件發生在2024年5月，26歲無業者山本鎖定東京杉並區一間住處下手，把門的鑰匙孔灌膠。等到住戶不在家時，山本從玄關處進入屋內行竊。

這名住戶是一名20多歲男性上班族，在家中財物失竊之前其實就有發現異狀，因為他出門上班時發現，家門鑰匙孔已經被人灌膠。只不過他並未把這狀況放在心上，在家門未上鎖的狀態下，出門上班。

受害男子返家後發現家中筆電等11件物品失竊，還發現自己的筆電被PO出來賣。在報案之後，警方依竊盜、擅闖民宅罪嫌逮捕26歲無業者山本。山本事後承認犯案，宣稱是因為缺錢才會這樣做，且犯案手法是他自己想出來的。

▼20多歲男性上班族回家發現，家中筆電等11件物品失竊，總計損失約30萬日幣（約新台幣6.3萬元）。（示意圖／視覺中國）