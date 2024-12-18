昔日精華「電腦街」成鬼城　養蚊4年北門商場悄拆

記者張雅雲／高雄報導

台南火車站前的北門路，以前是台南最知名的電腦街，是不少6、7年級生從小買到大的回憶，已經結束營業的北門電腦商場空置4年，正在拆除中，不少在地人紛紛哀號「北門路還剩什麼店家？快變鬼城。」信義房屋專家表示，屋主惜售等鐵路地下化後商圈再活化。

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▲已經結束營業的北門電腦商場空置4年，正在拆除中。（圖／記者張雅雲攝）

從東門圓環到台南車站的這段北門路，是台南精華地段，鄰近台南火車站，屬於站前商圈，周邊住宅密集、人流車潮旺盛，早期有不少3C產業、體育用品店進駐，群聚效益帶動商業機能相當發達，成為台南人熟知的「電腦街」。

▲最具代表性的北門電腦商場，為2棟地上3層樓透天，裡面有不少3C店家。（圖／翻攝自Google Maps）

台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏表示，最具代表性的北門電腦商場，為2棟地上3層樓透天，裡面有不少3C店家，當時商場內的攤商，小型攤位月租金約2~3萬元，大型攤位約5~6萬元，消費人潮絡繹不絕。

根據Google Maps顯示，至少在2009年商場就已開幕，全盛時期3層樓全部滿租，2020年租約到期後，空置至今，日前貼出拆除公告，正在進行拆除，即將變成時代的眼淚，在地人表示，現在不只商場拆除，整條北門路不少店家都掛出租、售廣告，根本快變鬼城。

▲北門路是台南精華地段，鄰近台南火車站，屬於站前商圈。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該商場地主為國有財產局，地坪約194坪、建坪349坪，2021年國有財產署曾經以底價2.6億元標售，最後由賴姓自然人以2.89億元得標，換算土地單價高達148.84萬元，創區域天價，在地仲介透露，最後該得標人棄標，選擇被沒入保證金，研判商場拆除後，應會重新標售。

區域 位置 地坪(坪) 底價(約億) 得標價(約億) 單價 東區 北門路一段 194.2 2.6 2.89 148.84萬

▲北門電腦商場2021年標售紀錄。（ETtoday製表）

信義房屋台南民生店長張榮表示，北門路店面以透天店面為主，屋齡多為50~60年，近年因電商崛起，造成民眾消費習慣改變，不少實體店家因租金高，陸續撤出該商圈，不過地段精華，租金行情仍相對維持高檔，以地坪換算，單坪租金落在2500~3000元，目前地價約單坪100~120萬元。

張榮表示，雖然商圈空置率變高，不少屋主大多看準鐵路地下化2026年底完工，選擇惜售，從10幾年前租金4000~5000元陸續調降，現階段調降租金以撐待變，等待未來出現通車行情，再進行資產規劃。

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