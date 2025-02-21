存到200萬頭期款！她買小套房「怕貸款困難」　一票看傻：能接受嗎

▲原PO買了套房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人的人生清單上都有「買房」，不過購屋前，也要衡量自身經濟能力。近日有網友發文透露，她有200萬元的頭期款，近日買了1200萬的預售屋，以她的情況來看，是否會不好貸款？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「似乎買到超出預算」為標題發文，提到她現在40歲，年收入約為70萬元。她近期在新北市買了1200萬元、13坪含公設的小套房，預計2028年交屋，而這也是她第一次買房。只是原PO同時也透露，她目前僅有200萬元的頭期款，以她這樣的狀況來說，貸款是不是會很困難呢？

貼文曝光後，不少網友都表示，「怕現在不買以後買不到了對吧？但你沒想到買了可能付不出來的後果」、「年收70萬、頭期款200萬要怎樣買1200萬」、「這樣真的不行，未來被綁死了」、「現在貸的成數沒那麼多了，且你支付可能也會有問題」、「感覺準備等法拍了，別做超出目前能力所及的事情」。

還有網友則直呼，「有點貴，但買了，解約也不划算呀」、「帥，還有13坪扣完公設那個空間你能接受嗎」、「這比我套房還小間」。但也有網友認為，「目前看起來之後房貸（本金加利息）大概占薪資的6成算偏高，然後你購買的產品是套房（權狀<15坪）貸款成數不容易貸到8成。但因為你是首購，而且2028年才交屋，還有一些時間存錢跟調薪，所以也不用太緊張」。