高雄轉型科技智慧城！市心「立天下」擁愛河首排景觀＋AI產業前景看好

▲位於高雄愛河首排的壯闊指標案「立天下」，地段優越，倚水岸、享市心，坐擁世界科技前景。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

高雄正華麗轉身中！近期受到眾多高科技廠商如台積電、輝達（NVIDIA）、晶片大廠超微半導體（AMD）看好，紛紛投資設廠，這座南台灣的港都正以令人矚目的速度飛快轉型，成為一座宜居樂業的科技智慧城。高雄不僅具備高科技產業所需的各項條件，如充沛土地供應、完善交通建設與優秀人力資源，還憑藉高雄港、國際小港機場的國際雙港優勢，成為重要物流與交通樞紐。

世界級的城市往往擁有一條蜿蜒貫穿的河流作為城市文明的象徵，例如倫敦的泰晤士河、巴黎的塞納河以及紐約的哈德遜河，這些河流不僅承載了城市的歷史與文化，更為城市注入了靈動的生命力；高雄也不例外，貫穿市心的城市生命之河就是愛河，沿岸風景秀麗，經常舉辦各類型藝文活動，如文創市集、光雕展演等，讓城市充滿藝術氛圍，成為高雄最具代表性的地標之一。

而與愛河相鄰的亞灣區，隨著五大建設包括高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書總館等陸續完工，加上亞灣2.0智慧科技創新園區迎來多家國際科技大廠，像是輝達與鴻海集團定錨亞灣區成立先進算力中心，將發展AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等；AMD則計畫將亞灣區打造成半導體封裝、AI應用研發、高速傳導的聚落；另外包含IBM等破百家新創公司也都預計進駐，未來可望帶動230億元投資，創造538億元產值。亞灣周邊規劃為商辦、商旅用地的特貿三都更案，皆能讓高雄城市面貌更加豐富、國際魅力大幅提升，也預期將成為高雄的另一個經濟成長引擎。

當夜幕降臨，愛河兩岸燈火輝煌，象徵著這座城市的繁榮與希望，這個融合了自然環境與現代發展的河畔，吸引著想留在此地安身立命的人們，為此，北部營造優質口碑、深耕房地產34年的「立信建設」，特別選址愛河首排擘劃「立天下」一案，不僅地理位置得天獨厚，能享受到高雄最具特色的景觀資源，包括壽山的自然風光、愛河的水岸美景、高雄港的壯麗景致，以及市中心的繁華景象，堪稱全台獨一無二的居住體驗。

「立天下」更以名校首排、完善機能成為置產的熱點，基地正對著河濱國小，是名副其實的「名校園道第一席」；鄰近大立百貨與漢神百貨兩大百貨商圈，滿足居民的購物、餐飲與娛樂需求。另外「立天下」周邊還有歷經20年施工的高雄新車站，預計年底完工，在鐵路地下化後重新縫合了高雄的南北交通，未來高鐵也將在此設站，加上台鐵、捷運形成三鐵共構車站，使得高雄新車站能夠暢通車流與人流，並且規劃了商業、辦公空間以及旅館，重啟周邊繁榮、帶動區域發展指日可待。

位於愛河畔建國三路、同盟三路旁，擁有約1941坪壯闊基地的「立天下」，成為愛河首排建地稀缺情況下的矚目成家焦點，打造樓高27至28層超高層景觀輕豪宅，採20至60坪的2至3房規劃，適合多種家庭成員組成的居住模式。

公設部分十分多元，包括交誼廳、健身房、媽媽教室、宴會廳、兒童遊戲室與閱讀室等，滿足不同年齡層住戶的需求，這些設施不僅提升了社區生活品質，也塑造了一個兼具現代感與生活便利的宜居環境。

▲圖為交誼廳示意圖。（圖／立天下提供）

▲圖為媽媽教室示意圖。（圖／立天下提供）

▲圖為宴會廳示意圖。（圖／立天下提供）

▲圖為兒童遊戲室示意圖。（圖／立天下提供）

戶戶均配置全平面車位，即便是兩房也能擁有都會區難得的平面車位，為住戶提供出入便利性與舒適度。建築設計由南部知名建築大師張文明操刀，並引入北部高級住宅設計團隊，實現南北建築理念的完美結合。首付6%即能得到入主機會，「立天下」的問世代表著立信建設在南台灣的新里程碑，也為高雄未來住宅市場立下新標竿。

立信建設 立天下

｜愛河第一排｜榮耀第一席｜

｜立信世界級｜水岸地標鉅獻｜

禮賓會館｜高雄．五福三路69號

預約專線｜（07）282-2208

搶先預約｜https://www.facebook.com/61551367816021/posts/122177806448045593/