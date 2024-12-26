ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄轉型科技智慧城！市心「立天下」擁愛河首排景觀＋AI產業前景看好

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲位於高雄愛河首排的壯闊指標案「立天下」，地段優越，倚水岸、享市心，坐擁世界科技前景。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

高雄正華麗轉身中！近期受到眾多高科技廠商如台積電、輝達（NVIDIA）、晶片大廠超微半導體（AMD）看好，紛紛投資設廠，這座南台灣的港都正以令人矚目的速度飛快轉型，成為一座宜居樂業的科技智慧城。高雄不僅具備高科技產業所需的各項條件，如充沛土地供應、完善交通建設與優秀人力資源，還憑藉高雄港、國際小港機場的國際雙港優勢，成為重要物流與交通樞紐。

世界級的城市往往擁有一條蜿蜒貫穿的河流作為城市文明的象徵，例如倫敦的泰晤士河、巴黎的塞納河以及紐約的哈德遜河，這些河流不僅承載了城市的歷史與文化，更為城市注入了靈動的生命力；高雄也不例外，貫穿市心的城市生命之河就是愛河，沿岸風景秀麗，經常舉辦各類型藝文活動，如文創市集、光雕展演等，讓城市充滿藝術氛圍，成為高雄最具代表性的地標之一。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

而與愛河相鄰的亞灣區，隨著五大建設包括高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書總館等陸續完工，加上亞灣2.0智慧科技創新園區迎來多家國際科技大廠，像是輝達與鴻海集團定錨亞灣區成立先進算力中心，將發展AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等；AMD則計畫將亞灣區打造成半導體封裝、AI應用研發、高速傳導的聚落；另外包含IBM等破百家新創公司也都預計進駐，未來可望帶動230億元投資，創造538億元產值。亞灣周邊規劃為商辦、商旅用地的特貿三都更案，皆能讓高雄城市面貌更加豐富、國際魅力大幅提升，也預期將成為高雄的另一個經濟成長引擎。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

當夜幕降臨，愛河兩岸燈火輝煌，象徵著這座城市的繁榮與希望，這個融合了自然環境與現代發展的河畔，吸引著想留在此地安身立命的人們，為此，北部營造優質口碑、深耕房地產34年的「立信建設」，特別選址愛河首排擘劃「立天下」一案，不僅地理位置得天獨厚，能享受到高雄最具特色的景觀資源，包括壽山的自然風光、愛河的水岸美景、高雄港的壯麗景致，以及市中心的繁華景象，堪稱全台獨一無二的居住體驗。

「立天下」更以名校首排、完善機能成為置產的熱點，基地正對著河濱國小，是名副其實的「名校園道第一席」；鄰近大立百貨與漢神百貨兩大百貨商圈，滿足居民的購物、餐飲與娛樂需求。另外「立天下」周邊還有歷經20年施工的高雄新車站，預計年底完工，在鐵路地下化後重新縫合了高雄的南北交通，未來高鐵也將在此設站，加上台鐵、捷運形成三鐵共構車站，使得高雄新車站能夠暢通車流與人流，並且規劃了商業、辦公空間以及旅館，重啟周邊繁榮、帶動區域發展指日可待。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

位於愛河畔建國三路、同盟三路旁，擁有約1941坪壯闊基地的「立天下」，成為愛河首排建地稀缺情況下的矚目成家焦點，打造樓高27至28層超高層景觀輕豪宅，採20至60坪的2至3房規劃，適合多種家庭成員組成的居住模式。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

公設部分十分多元，包括交誼廳、健身房、媽媽教室、宴會廳、兒童遊戲室與閱讀室等，滿足不同年齡層住戶的需求，這些設施不僅提升了社區生活品質，也塑造了一個兼具現代感與生活便利的宜居環境。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／業者提供）

▲圖為交誼廳示意圖。（圖／立天下提供）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／業者提供）

▲圖為媽媽教室示意圖。（圖／立天下提供）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／業者提供）

▲圖為宴會廳示意圖。（圖／立天下提供）

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／業者提供）

▲圖為兒童遊戲室示意圖。（圖／立天下提供）

戶戶均配置全平面車位，即便是兩房也能擁有都會區難得的平面車位，為住戶提供出入便利性與舒適度。建築設計由南部知名建築大師張文明操刀，並引入北部高級住宅設計團隊，實現南北建築理念的完美結合。首付6%即能得到入主機會，「立天下」的問世代表著立信建設在南台灣的新里程碑，也為高雄未來住宅市場立下新標竿。

立信建設 立天下
｜愛河第一排｜榮耀第一席｜
｜立信世界級｜水岸地標鉅獻｜
禮賓會館｜高雄．五福三路69號
預約專線｜（07）282-2208
搶先預約｜https://www.facebook.com/61551367816021/posts/122177806448045593/

關鍵字：高雄台積電半導體AI愛河亞灣立信建設立天下景觀

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

二手待售量升！　永慶葉凌棋：2025房價跌7~15%

「明年房市『量縮價跌』格局確立，剛需區價跌7~10%，炒作過熱區跌10~15%。」永慶業務總經理葉凌棋預言。他觀察，政府出來後市場交易量縮，屋主發現未來價格似乎要跌，「越晚賣、賣越低」，因此願意讓利出售，Q4房價就已開始轉跌了。

33分鐘前

今年建商推案爆大量「可孵出60顆蛋」　591：房市在走鋼索

2024年全台推案量達2.56兆元天量，創下歷史新高，以大巨蛋造價估算，已可孵出60顆蛋。《591新建案》總編輯李忠哲表示，目前房市像遊走在鋼索上，稍有不慎就會摔個頭破血流，建議消費者避開一些缺乏就業、大型公建的高風險地區，才能在這波亂局中走得相對平坦。

1小時前

柯文哲還有3大案未釐清　商仲估：市價規模超過400億

柯文哲因京華城弊案、政治獻金假帳案，遭台北地檢署起訴，實際上另還有「北士科案」、「萬華漁果市場案」及「南港轉運站BOT案」等3大案未釐清，商仲業者表示，除了萬華案外，北市科、南港轉運站將成為下一波追查重點。粗估光兩案的市價規模就有望超過400億元。

1小時前

點亮台中的聖誕夜　聯聚中雍以音樂與公益回饋社區

隨著聖誕燈光亮起，溫暖的佳節氣氛籠罩台中。「聯聚中雍聖誕音樂會」於12月21日傍晚在台中最高地標建築「聯聚中雍大廈」一樓廣場盛大舉行，吸引眾多民眾共襄盛舉。在這場音樂與公益的盛宴中，不僅帶來令人難忘的節日氛圍，也讓人感受到聯聚建設對於友善鄰里、生活美學的關注與投入。

2小時前

沈慶京遭起訴求刑17年　律師：檢方透露一強烈訊息

今（26日）北檢公告「京華城土地違法容積獎勵案」偵查結果出爐，威京集團主席沈慶京遭起訴求刑17年。對此，律師分析，顯見檢察官要求法院從重量刑的態度非常堅定。此外，他也認為檢方有釋放，延長羈押必要的強烈訊息。

2小時前

老闆辭職當房東　仁武在地20年文具行熄燈

在高雄開店約20年的「SB瞎拼購仁武店」，無預警宣布將結束營業，由於不少七、八年級生都是從小在這裡購買書籍或文具，老顧客都十分感傷。該店透露，只開店到12月31日，也貼出紅單招租，信義房屋專家表示，仁武人口持續移入，店面效益佳。

3小時前

2小時後再度回應　威京：相信主席、同仁清白

今（26日）北檢公告「京華城土地違法容積獎勵案」偵查結果出爐，威京集團主席沈慶京遭求刑17年。稍早威京集團回應：「今天我們目前不會有回應。」過了2小時，該集團再度回應了，強調「相信沈主席及同仁們的清白。」

3小時前

團膳大廠破產！　同業1.6億拍下綠油油廠房

台中團膳公司勝騏食品工廠於2022年宣布破產，該公司位於大雅區的「水蛙田農產」名下房地遭法拍，6月首拍底價1.5億元無人投標，沒想到在二拍時拍出1.6億元天價，創下大雅區史上最高法拍紀錄。

3小時前

高雄轉型科技智慧城！市心「立天下」擁愛河首排景觀＋AI產業前景看好

高雄正華麗轉身中！近期受到眾多高科技廠商如台積電、輝達（NVIDIA）、晶片大廠超微半導體（AMD）看好，紛紛投資設廠，這座南台灣的港都正以令人矚目的速度轉型，成為一座宜居樂業的科技智慧城。

4小時前

泰山土地現值調18%漲最多　「板信雙子星」16度登地王

新北市2025年公告土地現值出爐，據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市上調5.99%，其中泰山區漲幅驚人，高達18%、其次則為土城9.7%。地王部分由「板信雙子星大樓」以每坪約264萬元，第16度蟬聯。

5小時前

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

團膳大廠破產！　同業1.6億拍..

土城房價親民區驚見8字頭　在地..

柯文哲還有3大案未釐清　商仲估..

開暖氣「半小時停止運轉」　房間..

沈慶京遭起訴求刑17年　律師：..

房東想砸10萬「做1+1房」！..

金流不明惹議　柯文哲現金430..

21歲男背債1300萬　還原蠟..

中捷4站創新運量紀錄　高鐵台中..

購屋客觀望「等不到降價」　代銷..

ETtoday房產雲

最新新聞more

二手待售量升！　永慶葉凌棋：2..

今年建商推案爆大量「可孵出60..

柯文哲還有3大案未釐清　商仲估..

點亮台中的聖誕夜　聯聚中雍以音..

沈慶京遭起訴求刑17年　律師：..

老闆辭職當房東　仁武在地20年..

2小時後再度回應　威京：相信主..

團膳大廠破產！　同業1.6億拍..

高雄轉型科技智慧城！市心「立天..

泰山土地現值調18%漲最多　「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366