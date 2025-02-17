惡鄰長期製造巨大噪音！男提告求償精神撫慰金贏了　判賠金額曝光

▲羅男控訴鄰居長期製造巨大聲響，獲賠10萬元。（示意圖／pakutaso）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名羅姓男子控訴，鄰居范姓男子於112年5月搬入社區5樓，入住後經常突然傳出巨大聲響，如桌椅摩擦地面、重物墜地等聲音，導致他經常在夜間睡眠中被驚醒，長期睡眠不足、精神力無法集中，身心痛苦異常，且多次反映、甚至報警仍未獲改善，因此提告范男，求償精神撫慰金20萬元。士林地院法官審酌後，認為羅男求償有據，判處范男應賠償10萬元。

判決書指出，羅男控訴鄰居范男112年5月入住後經常突然發出巨大噪音，如類似移動桌椅磨擦地面、敲擊、重物墜地、木製家具使用大力開關等，導致羅男經常夜間睡眠中被聲響驚醒、夜間失眠、心悸、睡眠不足、精神力無法集中、及周末假日無法休息。

羅男忍無可忍，112年11月、113年3月兩度前往派出所備案，期間某日深夜10點范男住處又傳出噪音，羅男還請大樓管理員至范男房屋門外確認並錄音，足以證明噪音確實係范男家中所傳出；後管理員亦曾分別於113年2月11日清晨5點、113年2月15日深夜11點應羅男要求前往范男住家確認其屋內發出噪音。

為解決噪音問題，羅男多次當面拜會范男，但卻未有改善；後羅男兩度向管委會提出檢舉，經查證後對范男開出規勸單2次，但范男在稍微安靜一陣子後就會故態復萌；羅男也曾多次報警，請員警對范男進行勸導，但均未獲得改善。羅男表示，范男製造噪音已對他生活造成騷擾，身心痛苦異常，請求精神撫慰金20萬元。

士林地院法官審酌，羅男提出與證詞相符的受理案件證明單、錄影光碟、規勸單、診斷證明書等，足以佐證范男製造噪音確實已經侵害羅男權利；且范男經合法通知後既未到場，也無提出書狀聲明或陳述，因此審酌一切情狀後，判范男賠償精神撫慰金以10萬元為妥適。全案可上訴。