「台北信義」行情再成焦點！　14樓屋主長抱12年賺9919萬離場

記者項瀚／台北報導

大S因病逝世，豪宅「台北信義」也成為新聞焦點。最新揭露，該社區暌違1年多再現交易，14樓戶以2.39億元成交，每坪190萬元，驚人的是前屋主持有12年，大賺9919萬元，漲幅高達71%。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！ 在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

▲大S因病逝世，豪宅「台北信義」也成為新聞焦點。（圖／記者項瀚攝）

大S生前購入的豪宅「台北信義」最新實價揭露，睽違1年多再現交易。去年底14樓戶以2.39億元成交，換算單價約190萬元。

驚人的是，屋主在2012年時以1億3981萬元購入，等於持有12年多大賺9919萬元，增幅高達71%。經查異動索引，賣方為林姓自然人，買方為2位賴姓自然人，登記地隱蔽。

經營信義區豪宅的中信房屋專案經理黃登暘表示，「台北信義」屋齡12年，座落信義路五段、松勇路，規劃2棟22層，為信義計畫區頗具代表性的豪宅，本次交易的14樓戶雖無面向信義路，但每坪成交190萬元仍屬行情價，前屋主大賺主要就是取得夠早。

黃登暘進一步分析，以信義區頂級豪宅來說，坪數120~160坪，總價控制在2~3億元，比較符合大多買方的需求，而本次交易的「台北信義」14樓戶就正是該類型產品，單價表現自然不錯。

住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤表示，本次轉手的「台北信義」14樓戶，前屋主在2012年購入，當時豪宅市場還沒正式起飛，購入時間點巧妙，吃到往後幾年的大多頭，因此漲幅也高達7成。

陳德潤表示，信義計畫區不少豪宅成交單價都破200萬元，像是「琢白」、「首泰信義」、「皇翔御琚」等等，而「台北信義」也是區域指標豪宅之一，近年成交單價落在180~210萬元，本次14樓戶成交190萬元符合行情。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，前段時間「台北信義」出現了許多「討論」，但新聞事件是一時的，不可能因此就引響豪宅價格表現，也相信潛在買方也不會就此卻步，信義計畫區具質感規劃的中古豪宅，每坪單價壓在200萬元內仍有競爭力。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！ 在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係