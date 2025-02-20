北部建商砸95億劍指14期　全區41場建案居台中最熱區

▲14期腹地廣大，首季重點案場推出，將成房市指標風向球，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

目前線上推案量達41案的14期重劃區，該區在2024年全年成交戶數高達1635戶，成為中台灣各大重劃區交易王，吸引北、中部建商爭相插旗，其中2024年北部建商也重砸95億元補庫存，首季重點案場預計推出，信義房屋專家認為將成房市指標風向球。

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北部大型建商2024年共計砸下95億元獵地，如達麗、亞昕、華固更是一年內二度購地，遠雄、冠德、大陸、寶佳也持續加碼，過去一年合計購地面積達1.2萬坪。

而台中14期重劃區多點發展，包含台中巨蛋興建中、漢神洲際百貨最快10月開幕。觀察14期第一季推案動態，其中坐擁巨蛋首排視野的「磐興寬悅」總銷金額約20億元，是繼「磐興寬心」與「磐興寬境」2案後新作。

另外，豪宅建商寶輝建設醞釀已久的美和段「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」3案，則是區域最大規模開發案，總面積合計近4千坪，且將同步動工，規劃 45、55坪產品，合計總銷達百億元。

另外，「舜元洲際段案」也將在第一季正式亮相，在公設空間融入豐富運動機能，吸引不少購屋族目光。

▲市場也觀察近期因14期時程獎勵已過，不少地主心態也出現鬆動，讓買賣雙方對於價格磨合時間更短。（圖／記者陳筱惠攝）

銷售中新案則以仁平段「惠宇MY PARK」最暢銷，目前已揭露68筆交易，均價達每坪73.5萬元，最高單價76.1萬元，總價突破豪宅線，來到4359萬元。

美和段「龍寶有愛臻邸」揭露29筆，均價每坪77萬元，最高單價80.2萬元。鄰近的「華固豐匯」則揭露44筆，均價每坪76萬元，最高單價突破81.2萬元，刷新區域紀錄。

信義房屋中六區協理洪振祐分析：「目前14期即使購地成本單價突破百萬元，去年房市震盪下，從12月數據來看，建商仍積極獵地總金額達40多億元，因此只要在供需穩定下，預售案價格部分仍相對無跌價機會。」

▲觀察14期第一季推案動態，其中坐擁巨蛋首排視野的「磐興寬悅」總銷金額約20億元領軍。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「市場觀察，因14期時程獎勵已過，不少地主心態出現鬆動，讓買賣雙方對於價格磨合時間更短，加上目前市況，又限期開工，以及去年底延遲推案效應，都導致14期目前線上多案齊發，對購屋族而言反而是好事。」

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