緊鄰「燒肉園區」！南台灣最大誠品掛招　一次曝光10進駐品牌

記者張雅雲／高雄報導

眾所期待的南台灣最大誠品商場「誠品生活台南」，位於台南南區，外牆首度掛上誠品生活4個字的大招牌，還有即將進駐的10個品牌LOGO，在地人都相當期待，已直接帶動區域房市能見度。信義房屋專家表示，品牌串聯人潮，屋主普遍抱「惜售」心態。

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▲眾所期待的南台灣最大誠品商場「誠品生活台南」，外牆首度掛上誠品生活4個字的大招牌。（圖／記者張雅雲攝）

▲「誠品生活台南」，位於台南南區中華西路一段，旁邊就是已經開幕、全球最大的碳佐麻里精品燒肉新興店。（圖／記者張雅雲攝）

「誠品生活台南」，位於台南南區中華西路一段，旁邊就是已經開幕、全球最大的碳佐麻里精品燒肉新興店，誠品生活目前在台南只有1間誠品生活南紡店，即將公開的「誠品生活台南」規劃整棟獨棟商場，擁有4層樓、6000坪規模，為南台灣最大誠品商場。

近日外牆首度掛上招牌，還有即將進駐的10個品牌LOGO，包括南部首間的誠品酒窖、金色三麥、ABC MART、光合箱子等知名品牌，讓不少在地人都直呼期待。

▲即將公開的「誠品生活台南」規劃整棟獨棟商場，擁有4層樓、6000坪規模。（圖／記者張雅雲攝）

誠品生活表示，該店為了呼應府城的美食文化，1~4樓每個樓層都設有主題餐廳或咖啡輕食，預計Q1開幕。

信義房屋金華店專案經理簡劭存表示，該區鄰近安平工業區，區域發展早，早期以藍領為主要購屋客群，隨著碳佐麻里及誠品生活等知名品牌進駐，憑藉其品牌高知名度與強大集客力，不僅吸引大量人潮，也帶動商圈購屋族群轉變，區域能見度大幅提升，周邊房市率先受惠。

誠品生活台南小檔案 位置 中華西路一段 樓層 地上4樓 進駐品牌 誠品酒窖、金色三麥、FORE、漢來蔬食、光合箱子、ABC MART、汕頭泉成、默爾、COCO壹番屋、莫凡彼 預計開幕 2025年Q1

▲誠品生活台南小檔案。（ETtoday製表）

國宅屋齡約為30年，單價20~25萬元間，而40年公寓介於12~19萬元間，雖誠品尚未開幕，但房價已率先反應，簡劭存指出，央行去年9月祭出第七波信用管制，根據實登統計2年以上屋齡物件的交易量，去年南區9~12月成交量為171件，與前年同期293件相比，買氣出現4成的萎縮，但房價未見明顯鬆動。

關鍵在於屋主對屋主對市場前景仍樂觀看待，預期房價還會持續上漲，普遍抱持「惜售」心態，讓價格持續鐵板一塊。



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