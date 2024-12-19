建商拼命蓋小宅　龍寶張麗莉：20幾坪做成3房「能住嗎？」





▲龍寶建設董事長張麗莉提出對小宅化的擔憂。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「一些建商拼命蓋小宅，搭上新青安政策，建案熱銷，但交屋後走進去會發現，20幾坪做成3房，可以住嗎？」龍寶建設董事長張麗莉提出對小宅化的擔憂。此外，她認為央行選擇性信用管制溯及既往，缺乏合理性，直言「消費者何其無辜啊？」

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龍寶建設董事長張麗莉表示，身為不動產開發業者，也想配合政府政策，但對於第七波選擇性信用管制，因溯及既往，實在認為缺乏合理性，「有客戶買預售時可貸7成，現在馬上要交屋了，成數大降，有些客戶甚至只能讓利，請我們轉賣，消費者何其無辜啊？」

張麗莉認為，第七波選擇性信用管制影響市況，但房價不可能下跌，頂多就是開發商利潤抓更薄，或是乾脆不做了，「我們也認同房屋應該是拿來住的、不是拿來投資的，但事實上房價上漲的主因，包括了通膨、地價、缺工等等，成本堆疊之下，房價不可能下滑。」

接著，張麗莉也談到了小宅化現象。她說：「房價降不下來，許多建商拼命蓋小宅，幾百幾千戶的蓋，也搭著政府新青安的順風車，建案熱銷，但這是甜蜜期，等到交屋之後會發現，以前40幾坪規劃3房，現在20幾坪做成3房，可以住嗎？」

一位知名品牌建商高層也表示：「為迎合市場總價帶，把坪數切小確實越來越普遍，我們今年最小也規劃了27坪2房，但我們仍會考量到居住品質，設定一個2房坪數下限，可能不會低於25坪，家還是要有家的樣子。」

這位高層也觀察，在央行919打房之後，市場上都是自住、換屋的剛性需求，在一些地區其實3房跑得比2房快，房市「唯小不破」並非鐵律。





▲為迎合市場總價帶，把坪數切小確實越來越普遍。（示意圖，與本文無關／ET資料照）

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