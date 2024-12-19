央行未續第八波打房　台中建商坦言：「壓力仍大」

▲近日市場傳出太平區預售屋「大毅頌幸福3」不受打炒房影響完銷，引起議論。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

就在央行9月掀起「金龍海嘯」不論是中古屋還是預售屋交易量全面緊縮，今日央行理監事會會後宣布暫不推動第八波房市管制。近日傳出順銷的大毅建設董事長林隆深則認為：「市場給的壓力仍大。」

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受到第七波信用管制影響，市場上順銷案人人自危，其中「大毅頌幸福」系列，位於太平區新平路上，過去陸續推出3~4房的1、2期，此次3期則是推出2房產品，102戶總銷13億元，成交價格落在單坪42萬元左右，主力總價約落在1200萬元。

▲今（19）日龍寶建設董事長張麗莉與大毅建設董事長林隆深公開合建案「有愛臻邸」記者會。（圖／記者陳筱惠攝）

今（19）日大毅建設與龍寶建設公開合建案「有愛臻邸」記者會，大毅建設董事長林隆深不諱言：「市場給的壓力很大，但實際上3期的已購客多半是過去1、2期預約或是老客戶居多，占全案成交比例9成，且顯示市況對品牌認同度高。」

而央行今未延續第八波打房，但第七波限貸令威力仍在市場蔓延。

世界不動產聯盟世界總會副會長張麗莉直言：「第七波限貸令沒有讓房價下跌，沒有達到居住正義的目標，反而製造更多交易糾紛，基於交易的誠信原則上，溯及既往根本已經『違憲』。」

▲張麗莉呼籲取消溯及既往，現在新制影響的是2、3年前的交易，基於交易的誠信原則上，已經「違憲」！。（圖／示意圖）

張麗莉也以自家與大毅建設合建案「愛臻邸」為例，2年多前推出時均價5字頭、總價多數在4千萬元以內，當時很多簽約客戶都非首購，當時規範為貸款可貸7成。

但現在等到即將交屋，區域單價來到7、80萬元，銀行鑒價戶戶破4千萬元、依照新制貸款只剩3成，那中間4成的貸款差距誰來補，內政部規定是建商將放款給客戶，那就是直接造成建商與客戶間的糾紛。

她也呼籲，任何一個國家的法令都不會溯及既往，現在的新制影響的卻是2、3年前的交易，基於交易的誠信原則上，已經「違憲」！

另外，臺中市不動產開發公會理事長林正雄認為：「雖然目前央行考慮利率政策未隨世界趨勢降息，但長期預估趨勢，應該還是有1~2碼的空間，另外對於打炒房政策，目前業界都還在消化第七波打房的後遺症，看起來短期間之內無有效的溝通管道，目前1年有10萬戶預售屋成交，預計會影響4年、40萬戶供給其中的2成，約8萬戶左右的交易，尤其是求貸無門的糾紛。」

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