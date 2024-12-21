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貸款對保「被逼簽1保險」他愣住！全場一看卻傻了：基本常識

▲▼ 買房簽約示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，有屋主不滿發文，在辦理貸款對保時，被要求購買防火險的經歷。他表示，當場被要求簽名，卻事先未被告知需要購買保險，讓他心情感到不適，質疑為何買房這麼重要的事情卻這麼倉促。對此，信義房屋專家表示，若貸款買房，銀行本來都會要求購買「住宅火災及地震基本保險」，屋主不用反應過度。

原PO在「買房知識家」不滿直呼「貸款對保時，叫我簽一份防火險？」他一聽就拒絕「我沒有要買。」對方則表示，大家都是這樣，一年也沒多少錢。雖然錢不多，但原PO直呼心裡不舒服，「為什麼前面不先說，去就叫我一直簽名，也不讓我細看，說會寄一份給你看」，15分鐘後對方就讓他離開了。他忍不住納悶，「買房不是一件很重要的事嗎？」

看到貼文後，許多人都傻眼，「地震火災險，本來就要保，一年才1千多，你拒簽，你確定銀行會貸給你嗎」、「我們這邊會建議，如果心理不舒服，房屋就直接全款不要貸款，銀行就不會一直要你簽保險了」、「我以為幫房子買防火險已經是基本常識了，沒想到還有人不知道。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若貸款買房，銀行本來都會要求購買「住宅火災及地震基本保險」，屋主不用反應過度。而這筆保險，用意是當災害發生時，能夠保障銀行的債權，避免意外來臨時，貸款人無力償還房貸。

關鍵字：住宅買房火災防火險貸款對保保險信義房屋曾敬德

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