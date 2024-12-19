第八波信用管制先暫緩　章定煊提1數據指：市場不能放鬆

▲央行19日舉辦第四季理監事會，會後宣布理監事一致決議利率按兵不動，即政策利率連3凍，暫不推動第8波房市信用管制。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行19日舉辦第四季理監事會，是否祭出第八波信用管制備受外界關注，會後宣布理監事一致決議利率按兵不動，即政策利率連3凍，暫不推動第八波房市信用管制，學者表示，原則上跟外界預期相符，但是市場關心與期待的是，第七波何時會鬆綁？

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中央銀行今（19）日舉行2024年第四季理監事會，會後宣布理監事一致決議利率按兵不動，政策利率連3凍，而之前央行總裁楊金龍在立法院報告時表示，「政策需要發酵一段時間，慢慢觀察效果，讓房市軟著陸。」

此次央行沒有祭出第八波信用管制，景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，符合外界預期，但沒有提到第七波何時鬆綁，代表第七波會持續蠻長一段時間，對市場頗有壓力。

▲從總體經濟角度來看，市場先觀望，在現階段「一動不如一靜。」。（示意圖／記者張雅雲攝）

據央行公布，近月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，其中，不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）仍居高，至11月底為37.4%，增加速度變慢，章定煊說：「離目標區域36%還很遠，沒有明顯下降，若仍往38%提升，未來仍有第八波信用管制的可能，目前看來沒有放鬆機會。」

國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲分析，特別是美國總統川普下月上任，外界預期會增加通膨的影響，19日台幣也大幅貶值，從總體經濟角度來看，市場先觀望，在現階段「一動不如一靜。」

至於房市，11月房市交易量已出現大幅下滑，土建融資、房貸等貸款，基本上相對艱困，不只中小型建商擔心資金動能不足，民眾也擔心買到爛尾樓，買賣雙方持續拉鋸，第八波暫緩對市場是好消息，讓房市有時間、空間調整，增加市場穩定度。



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