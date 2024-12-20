房市降溫主動出擊！用服務溫暖市場

圖、文／東森房屋提供

根據地政資料顯示，今年9至11月，六大主要都會區的建物買賣移轉棟數整體減幅超過1成2，政府推出的新青安房貸政策、央行實施的信用管制政策，包括全球升息壓力，因而出現買氣明顯量縮。不少潛在買家選擇觀望，市場成交動能減弱。預估未來幾個月移轉量能仍是年減表現，觀望氣氛濃厚。

東森房屋行銷處葉沛堯經理表示，市場熱度越是減退，全體業務人員就越要打起十二萬分精神，用最專業且真誠的服務為每一位客戶送上溫暖。為了感謝廣大客戶長期以來的支持與信任，自12月23日起，東森房屋將在全台推出聖誕新年活動，透過實體與線上互動，讓更多人感受到我們的溫暖與關懷，以實際行動回饋感謝每一位支持者，歡迎全台民眾踴躍參與。

一、 來店拍照上傳好禮等你抽：前往全台任一加盟門市，與門市內的人、商品或裝飾拍照。掃描活動專屬QR Code，填寫問券與上傳拍攝的照片。完成上傳後，即參加抽獎！

二、 耶誕新年抓住歡樂趣：加入東森房屋Line＠，挑戰活動主題拼圖遊戲。拼圖不限完成時間，只要成功完成就有機會拿好禮喔。

東森房屋深信「只要用心，市場就能感受到溫度。」儘管房市面臨挑戰，公司將一如既往地秉持初心，以專業和誠懇服務每一位客戶。在未來的一年，東森房屋將持續創新，透過更多元的活動和服務模式，回饋社會與廣大客戶，攜手迎接美好未來。

更多活動詳情歡迎請至東森房屋官方網站及社群平台查詢。

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