仲介公會認了「交易冷」　到明年Q1「田螺含水過冬」

▲以目前中古屋的市況觀察，高雄市仲介公會指出，下半年買氣表現不佳，這是必然且正常的情況。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2024年高雄房市歷經上沖下洗，上半年買氣熱到要搶房，央行祭出信用管制後，買氣急轉直下瞬間急凍，以目前中古屋的市況觀察，高雄市仲介公會指出，下半年買氣表現不佳，這是必然且正常的情況，仲介業至少要「田螺含水過冬」到明年Q1。

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高雄市不動產仲介經紀同業公會20日舉辦年終記者會，高雄市不動產仲介經紀公會理事長郎德明表示，在市場表現上，雖然下半年買氣表現不佳，但截至11月六都地政局統計，高雄市買賣移轉棟數達到41905棟，整體較去年成長28.1%，雖然多為上半年成交量暴衝，但比去年同期32720棟，多了9185棟，為六都漲幅最高。

央行19日雖暫緩第八波信用管制，未對房地產市場有進一步的積極管制作為，郎德明認為，雖然限貸令影響第一線交易，至少在明年第一季之前，市場應能持穩，但不容易出現創價情形，但高雄房市長線市場依舊看俏。

1~11月 2024(棟) 2023(棟) 年增減 北市 27,516 24,355 13.0% 新北 59,274 54,181 9.4% 桃園 44,831 36,806 21.8% 台中 50,345 41,994 19.9% 台南 25,751 22,550 14.2% 高雄 41,905 32,720 28.1% 總計 249,622 212,606 17.4%

▲六都1~11月買賣移轉棟數比較。資料來源：六都地政局。（ETtoday製表）

住商不動產鳳山文山加盟店的店長鄭啟峯認為，高雄在台積電設廠、鴻海與輝達算力中心的加持下，將從過去重工業華麗轉身為科技城，此外，除科技業積極設廠外，近期包括演唱會、新飯店開幕等話題，都大幅提升區域能見度，有助於外地買盤前進高雄。

不過在第七波信用管制上路後，高雄仲介公會也認了Q4不動產成交件數下滑，鄭啟峯指出，這是必然且正常的情況，並樂觀喊話就算限貸令是房仲業的寒冬，但總有回暖的一天，呼籲各仲介業學習「田螺含水過冬」，忍苦度日等待房市回春時機。

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