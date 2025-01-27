ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

土地每坪僅27萬　123歲大溪平房1135萬賣

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲桃園大溪老街附近一處屋齡123年平房以1135萬元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

桃園大溪老街附近一處屋齡123年平房以1135萬元交易，土地移轉42坪，換算單價僅27萬元。在地房仲表示，該土地單價確實便宜，但以區域房價、住宅區低容積率來看，要成功整合鄰地也相當困難。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

中信房屋彙整實價登錄，統計2024年北台灣地區的住宅交易，排除親友間、持分等特殊交易後，屋齡最老的交易位於桃園大溪登龍路，屋齡高達123年，總價1135萬元。經查謄本，買方為在地自然人，戶籍就登記在本次交易建物附近而已。

據實價資訊，該筆交易房屋權狀42.5坪，為1層土造平房，土地面積為42坪，使用分區為住宅區。若單價土地價格，每坪地價僅27萬元。

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示，該屋靠近大溪老街，區域生活機能不差，每坪地價27萬元確實便宜，但以區域3字頭的新案行情，加上住宅區低基礎容積，要成功都更整合鄰地相對困難。

▲▼ 大溪老街 。（圖／業者提供）

▲本次交易的超老屋位於大溪老街附近 。（圖／業者提供）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，通常來說，百年老屋的土地價值往往遠高於建物本身的價值，再加上百年老屋大多身處市中心或熱鬧商圈，除了作為店面或居住用途的效益外，未來若有機會參與都更或危老重建計劃，其增值潛力也將大幅提升。

不過，莊思敏也提到購置百年老屋存有一些潛在風險，購屋者需特別留意，一是安全問題，百年老屋的結構可能存在隱患，需要專業檢查。

二是成本問題，百年老屋的翻新成本較高，而且貸款取得難度較大，需準備充足資金。三是投資回報，買方應詳盡了解當地的市場狀況、未來的發展潛力，以及是否能夠通過翻修與維護成本的回收，實現預期的投資回報。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：桃園大溪老街最老老屋屋齡中信房屋東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房東突漲房租　三寶媽無力負擔「乾脆住飯店」讚：好像中樂透

美國康乃狄克州一名單親媽媽因為房東突然調漲房租，沒有存款，無力負擔高額租金的她，只好帶著2名孩子住進飯店，沒想到長期住飯店的錢竟然比租房便宜。

剛剛

欠債女「繼承2分之1房產」向老妹借名登記！結局超悲催

一名陳姓女子年輕時欠債，於是將繼承到的2分之1房產，辦理拋棄繼承，並與妹妹口頭約定，等債戶還清後再過戶回來，怎料妹妹後來反悔，氣得她找上律師，但由於提不出任何證據，最終也只能忍痛放棄。

剛剛

台中社宅逾3700戶「興建ing」　還有7案待開工！

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。住都中心目前在台中市待開工與進行中有16案，進行中的9案、仍待開工的7案。

1小時前

高雄96年阿祖級透天1450萬元售出　在地：具收租效益

房子老，不代表沒人買，根據實價登錄，南二都去年屋齡最老交易，以台南中西區老屋最高，飆上109年，地坪8.9坪，以400萬元成交，高雄最老交易則是鹽埕區一處屋齡96年透店，成交價1450萬元，信義房屋專家認為，老屋土地價值高，還有店租效益。

1小時前

台中北區91歲老屋「窗戶都破光」　僅賣一半產權還有千萬身價

近百年、隔壁窗戶都破光的老屋竟然還有人買？根據實價登錄資料顯示，2024年台中市屋齡最高的交易，是位於北區台灣大道一段的老透天厝，該筆交易的總價1600萬元，屋齡高達91年，為陳姓自然人向呂姓自然人購買50%產權的持分交易。

2小時前

情人合資買房必知！　最安全的稅務與貸款模式

對於沒有親屬關係的情侶或朋友而言，合資買房不僅是感情和友誼的考驗，更是一項重要的財務規劃挑戰。YouTube頻道「安怡聊房子」的安怡建議，在決定購屋前，應先了解如何公平分配權益，並妥善考量稅務與貸款等相關問題，以確保雙方權益都能獲得充分保障。

3小時前

土地每坪僅27萬　123歲大溪平房1135萬賣

桃園大溪老街附近一處屋齡123年平房以1135萬元交易，土地移轉42坪，換算單價僅27萬元。在地房仲表示，該土地單價確實便宜，但以區域房價、住宅區低容積率來看，要成功整合鄰地也相當困難。

3小時前

住在高速公路中央！最強釘子戶「拒絕7百萬補償」　後悔認：賭輸了

中國江西金溪縣一條高速公路近日因一棟坐落在路中央的房屋成為奇觀，屋頂幾乎與路面齊平，從空中俯瞰宛如一隻巨大的「眼睛」，被網友戲稱為「金溪之眼」。原來是因屋主不同意拆遷補償條件，使得公路不得不採取繞行方式，不過屋主近日受訪直言「賭輸了」，坦言對當時的決定感到後悔。

4小時前

中台灣「豪宅一哥」涉超挖賣車位　建商等9人起訴

「中台灣豪宅一哥」聯聚建設，旗下台中七期的聯聚瑞安和理仁柏舍2建案，涉嫌違法超挖地下室被檢方調查。經過2年多的偵辦，檢方認定建商超賣車位，以偽造文書罪起訴負責人江韋侖等9人。

4小時前

請保持下去！10個居家整潔新習慣一整年爽爽住

如果你能從現在開始培養新習慣，只要外出有帶東西回家，就立刻花5到10分鐘將這些物品歸位等，這樣至少可以減少家中一定程度的雜亂，順便布置一下家裡，把家裡弄得美美的之後，通常也比較不忍心去破壞環境了。

4小時前

鼻子被老爸「隔空拔走」 小男孩崩潰：快裝回去！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住在高速公路中央！　最強釘子戶..

管委會可以直接罰住戶錢嗎？　律..

咬牙買14坪房！30歲女心慌「..

天龍國撿便宜！　399萬買萬華..

這座小鎮「所有居民」住一起

與「電梯共壁」的房能買嗎？　網..

中台灣「豪宅一哥」涉超挖賣車位..

整理師親授冰箱收納整理術

男百萬網購現成小屋　開箱片爆紅

斷捨離卡關！　7類物品「真的該..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房東突漲房租　三寶媽租不起房「..

欠債女「繼承2分之1房產」向老..

台中社宅逾3700戶「興建in..

高雄96年阿祖級透天1450萬..

台中北區91歲老屋「窗戶都破光..

情人合資買房必知！　最安全的稅..

土地每坪僅27萬　123歲大溪..

住在高速公路中央！　最強釘子戶..

中台灣「豪宅一哥」涉超挖賣車位..

10個保持居家整潔的新習慣　一..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366