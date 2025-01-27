土地每坪僅27萬　123歲大溪平房1135萬賣

▲桃園大溪老街附近一處屋齡123年平房以1135萬元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

桃園大溪老街附近一處屋齡123年平房以1135萬元交易，土地移轉42坪，換算單價僅27萬元。在地房仲表示，該土地單價確實便宜，但以區域房價、住宅區低容積率來看，要成功整合鄰地也相當困難。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

中信房屋彙整實價登錄，統計2024年北台灣地區的住宅交易，排除親友間、持分等特殊交易後，屋齡最老的交易位於桃園大溪登龍路，屋齡高達123年，總價1135萬元。經查謄本，買方為在地自然人，戶籍就登記在本次交易建物附近而已。

據實價資訊，該筆交易房屋權狀42.5坪，為1層土造平房，土地面積為42坪，使用分區為住宅區。若單價土地價格，每坪地價僅27萬元。

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示，該屋靠近大溪老街，區域生活機能不差，每坪地價27萬元確實便宜，但以區域3字頭的新案行情，加上住宅區低基礎容積，要成功都更整合鄰地相對困難。

▲本次交易的超老屋位於大溪老街附近 。（圖／業者提供）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，通常來說，百年老屋的土地價值往往遠高於建物本身的價值，再加上百年老屋大多身處市中心或熱鬧商圈，除了作為店面或居住用途的效益外，未來若有機會參與都更或危老重建計劃，其增值潛力也將大幅提升。

不過，莊思敏也提到購置百年老屋存有一些潛在風險，購屋者需特別留意，一是安全問題，百年老屋的結構可能存在隱患，需要專業檢查。

二是成本問題，百年老屋的翻新成本較高，而且貸款取得難度較大，需準備充足資金。三是投資回報，買方應詳盡了解當地的市場狀況、未來的發展潛力，以及是否能夠通過翻修與維護成本的回收，實現預期的投資回報。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析