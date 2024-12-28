台中推案接力賽　「接待中心一條街」西移水湳經貿路

▲推案隨區域發展，預售建案的銷售接待中心位置也不斷移動，現在水湳經貿園區也出現接待中心一條街的景象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市新興重劃區多，推案隨區域發展，預售建案的銷售接待中心位置也不斷移動，近幾年從北屯機捷特區、14期重劃區再到現在的水湳經貿園區，都陸續出現接待中心一條街的景象。

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北屯機捷特區推案初期，接待中心高度集中在捷運舊社站旁的松竹路上，隨推案重心轉移，接待中心也大多撤出，土地後續也轉為商業使用，有的變身為大型健身房、寶雅等連鎖店。

▲北屯機捷特區推案初期，接待中心高度集中在捷運舊社站旁的松竹路上。（圖／記者陳筱惠攝）

2022年起，隨接待中心位移到松竹路三段的14期重劃區周邊，密度最高時，短短200公尺曾塞進5座接待中心，尤其是松竹路三段、山西路口，四個角地全被接待中心佔滿，也成為在地奇景。

近期，水湳經貿園區再現「接待中心一條街」以經貿路為主，特別的是建商在此打造「長期」接待會館，除了高度看好水湳區域發展外，更能彰顯深耕決心。

近期行經經貿路上，也可看到有接待中心正在大興土木，已插旗的則有富華創新「之序」、「國聚之瑑」、「遠雄洄山行」、「華固建設客服中心」等，另外包括代銷龍頭海悅國際接待中心正在搭建中，周遭還有新理想代銷接待中心搭建中，國聚建設也透露將在敦化路上打造永久品牌會館。

▲富華創新在經貿路、敦化路口打造企業品牌形象場域「ASIA1永續中心」更結合君品提供婚宴場地。（圖／記者陳筱惠攝）



其中，富華創新在經貿路、敦化路口打造企業品牌形象場域「ASIA1永續中心」，1樓為與君品合作的婚宴場地「圓觀Palazzo Colonna」，2樓則為「之序」接待會館，採預約制、專人導覽服務，以五感體驗展現企業品牌形象與個案理念。

華固建設日前也才剛開幕客戶服務中心，宣示進軍台中，選址經貿路上光佔地就近1500坪，作為台中辦公室、銷售中心、洽談區，還有2間樣品屋展示，空間寬敞、舒適。

「華固豐滙」專案經理陳易寬指出，水湳經貿園區的發展被各界高度看好，在此打造會館可以更好的服務客戶、深度溝通個案理念，對品牌來說加分很多，開放以來也收到客戶許多良好的反饋。

▲僅經貿路1.2公里左右範圍，就高達6間已開放的接待中心。（圖／翻攝自Google Maps）

原在經貿路上就有接待中心的國聚建設，也已在敦化路、自家2千多坪土地上打造獨棟接待會館，國聚建設副總經理卓慶能指出：「這是公司心中很珍貴的一塊土地，搭建品牌會館、可以更好的服務客人，他提到，台中建商品牌都很強，未來推案就比地段，水湳未來性強勁，開發商在此不能缺席。」

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