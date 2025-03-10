大巨蛋效應！　東區房東趁機漲租10萬

▲大巨蛋高空鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北大巨蛋啟用，原本沒落的東區也再度活躍起來，不過卻有房東趁機調帳租金，漲幅高達10萬，讓業者大嘆快撐不住了。

根據《中國時報》報導，有東區業者透露，房東看到大巨蛋帶來的人潮，一次性調漲房租超過三成、增加6-10萬的租金。業者表示，人潮雖然多了但生意並沒顯著改善，只比疫情時好一些而已。

對此台北市東區商圈發展協會副主委簡國維向房東喊話，建議等商圈穩定後再考慮調漲租金，並計劃與市府合作，明年發放商圈服飾券以刺激消費。